Phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng tập trung, áp dụng khoa học công nghệ

Những năm gần đây, chăn nuôi gia cầm không chỉ tăng trưởng về số lượng mà còn có bước tiến về phương thức nuôi. Từ nuôi phân tán, quy mô nhỏ, người dân chuyển sang nuôi tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu vực chăn nuôi gà của gia đình, anh Nguyễn Hải Điệp ở xã Vạn Xuân cho biết: Gia đình vừa đầu tư mở rộng chuồng nuôi, lắp thêm các thiết bị công nghệ, nâng tổng đàn lên 35.000 con, trong đó khoảng 30.000 con gà thịt và 5.000 gà lấy trứng. Để bảo đảm an toàn cho đàn gia cầm, gia đình tôi thực hiện tiêm phòng vắc xin đầy đủ, khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi. Đồng thời ứng dụng một số công nghệ như cho ăn tự động; lắp hệ thống làm mát cho khu vực nuôi, máy đo và cảnh báo nhiệt; buồng lạnh bảo quản trứng thương phẩm... Nhờ đó, đàn gia cầm bảo đảm sức khỏe, ít mắc bệnh; trứng thương phẩm được bảo quản đúng kỹ thuật nên kéo dài thời gian tiêu thụ và sử dụng.

Đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi gà thịt và gà lấy trứng giúp gia đình anh Nguyễn Hải Điệp ở xã Vạn Xuân có thu nhập trên 700 triệu đồng/năm.

Tính đến nay, tổng đàn gia cầm toàn tỉnh khoảng 37,7 triệu con, trong đó đàn gà 31,8 triệu con; sản lượng trứng đạt gần 1,5 tỷ quả/năm. Toàn tỉnh hiện có trên 5.200 trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó gần 2.000 trang trại chăn nuôi gia cầm; số lượng gà được chăn nuôi theo hình thức tập trung chiếm trên 32% tổng đàn. Phú Thọ hiện là tỉnh có tổng đàn gia cầm trong top 5 cả nước.

Những con số đó cho thấy, chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh theo hướng tập trung, hiện đại, bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn an toàn sinh học, xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ trang trại đến thị trường; đa dạng hóa sản phẩm chế biến sâu và tăng cường chuyển đổi số.

Ứng dụng công nghệ cho ăn tự động giúp giảm chi phí và tỷ lệ hao hụt thức ăn, tăng hiệu quả kinh tế tại Công ty TNHH Dũng Minh, xã Cẩm Khê.

Ông Trần Văn Quỳnh ở xã Tam Nông, chủ trang trại nuôi gia công gà trắng cho công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam cho biết: Khi bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát, chúng tôi quyết định mở rộng quy mô chăn nuôi. So với nuôi gà lông màu, gà trắng có thời gian ngắn hơn, chi phí thấp hơn. Vài năm trở lại đây, việc tiêu thụ gà trắng có nhiều thuận lợi, giá cao hơn so với trước, nhất là với những cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản nhận định: Để tăng cường chăn nuôi gia cầm hiệu quả, cần tập trung áp dụng các biện pháp an toàn sinh học (vệ sinh chuồng trại, phòng dịch), cải thiện dinh dưỡng và quản lý tốt mật độ nuôi. Phát triển chuỗi giá trị an toàn dịch bệnh từ sản xuất con giống đến chế biến và tiêu thụ, đầu tư vào khoa học công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, tín dụng để doanh nghiệp và nông hộ phát triển. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ sở chăn nuôi tại vùng quy hoạch hợp lý, xa khu dân cư, bảo đảm an toàn sinh học, thuận lợi cho xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, Newcastle và một số loại bệnh truyền nhiễm nguy cơ lây lan cao khác.

Gia đình anh Phan Kim Hùng ở xã Hùng Việt đầu tư máy móc tự chế biến thức ăn nuôi gà lấy trứng thảo dược.

Người chăn nuôi gia cầm cũng cần hết sức quan tâm đến diễn biến thị trường, không tăng đàn nóng. Lựa chọn con giống từ các cơ sở cung cấp uy tín, bảo đảm chất lượng. Tăng cường sử dụng đệm lót sinh học để xử lý chất thải. Thực hiện đầy đủ việc tiêm phòng vắc xin, khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường chăn nuôi để bảo đảm an toàn dịch bệnh, góp phần thúc đẩy chăn nuôi bền vững, hướng tới xuất khẩu.

Phan Cường