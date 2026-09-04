Phát triển đảng viên: Đột phá để nâng cao năng lực lãnh đạo - Kỳ 2: Chủ động tạo nguồn, coi trọng chất lượng

“Chủ động tạo nguồn, coi trọng chất lượng” là yêu cầu xuyên suốt nhằm giữ vững tính tiên phong, bản lĩnh và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt, các cấp ủy Đảng đã chuyển mạnh từ tư duy “chờ nguồn” sang “chủ động tạo nguồn”; lấy chất lượng làm thước đo hàng đầu. Nhờ triển khai bài bản từ khâu phát hiện, bồi dưỡng đến thử thách quần chúng, nhiều địa phương, đơn vị đã tạo được chuyển biến tích cực, kết nạp những nhân tố giàu sức cống hiến vào hàng ngũ của Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Phú Thọ tổ chức kết nạp Đảng cho đảng viên mới.

Áp lực từ 0%

Năm 2026, Đảng bộ phường Phú Thọ đứng trước áp lực trong công tác phát triển đảng viên khi chỉ tiêu Tỉnh ủy giao là 50 đảng viên mới. Hết quý I/2026, tỷ lệ thực hiện vẫn ở mức “0%”, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đột phá để tạo chuyển biến trong những tháng tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thọ cho biết: “Đảng ủy xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, trọng tâm của cấp ủy các cấp nhằm kịp thời bổ sung số lượng, tăng cường chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”.

Ngay từ tháng 10/2025, Đảng bộ phường đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu đến từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Tuy nhiên, do những yếu tố khách quan, quý I là thời điểm diễn ra nhiều đợt nghỉ lễ, Tết kéo dài; các cấp ủy phải tập trung hoàn thiện nhiệm vụ tổng kết năm trước và triển khai kế hoạch năm mới, do đó, quy trình thẩm tra lý lịch, hoàn thiện hồ sơ thường chưa kịp hoàn tất để ra quyết định kết nạp.

Nhận rõ những khó khăn, ngay từ quý II/2026, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tập trung thực hiện nghiêm chỉ tiêu được giao. Tháng 5/2026, Đảng ủy ban hành công văn đánh giá công tác phát triển đảng viên từ tháng 1 đến tháng 5, chỉ rõ những chi bộ, đảng bộ chưa kết nạp được đảng viên theo kế hoạch đầu năm, đồng thời phân tích nguyên nhân khiến kết quả thực hiện còn thấp.

Đảng ủy phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm.

Đảng bộ phường cũng đổi mới cách phân loại quần chúng ưu tú, mở rộng nguồn đối với những quần chúng đủ điều kiện kết nạp; linh hoạt trong công tác bồi dưỡng, nhất là đối với công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng những đổi mới trong phương thức triển khai đã mang lại kết quả tích cực. Từ mức 0% trong quý I đến hết tháng 8/2026, Đảng bộ phường Phú Thọ đã kết nạp được 59 đảng viên, đạt 118% kế hoạch Tỉnh uỷ giao

Chủ động, linh hoạt để bứt phá chỉ tiêu

Nếu ở phường Phú Thọ, việc phát triển đảng viên được chú trọng sau khi nhận diện những điểm nghẽn, thì tại xã Đạo Trù, công tác tạo nguồn được triển khai từ sớm, gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Năm 2026, Đảng bộ xã Đạo Trù được giao chỉ tiêu kết nạp 27 đảng viên. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2026, giao chỉ tiêu kết nạp đến từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đồng thời đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện.

Trong đó, Đảng bộ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ và các tầng lớp Nhân dân; đưa công tác phát triển đảng viên thành một nội dung trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng để kiểm điểm, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.

Căn cứ chỉ tiêu được giao và kết quả kết nạp đảng viên của từng chi bộ, cấp ủy thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời đôn đốc, tập trung bồi dưỡng, tạo nguồn, bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Đặc biệt, Đảng bộ chú trọng mở rộng nguồn bồi dưỡng, kết nạp từ nhiều đối tượng như người dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức, viên chức, bộ đội xuất ngũ, đoàn viên, hội viên...

Với sự chủ động ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Đạo Trù giao chỉ tiêu và trách nhiệm cụ thể cho từng chi bộ, đảng bộ, đoàn thể; đồng thời đổi mới cách thức triển khai, tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm tra lý lịch, phối hợp với Trung tâm Chính trị mở các lớp bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc luôn đồng hành cùng quần chúng trong quá trình phấn đấu. Đối với quần chúng ưu tú, đảng viên chính thức được phân công theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Kết quả, chỉ trong quý I/2026, Đảng bộ xã Đạo Trù đã kết nạp 24 đảng viên mới. Đến tháng 7/2026, tỷ lệ kết nạp đạt 107,41%, vượt chỉ tiêu được giao.

Đảng ủy xã Đạo Trù duy trì thường xuyên chương trình làm việc với bí thư chi, đảng bộ trực thuộc triển khai công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Huy Cường, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đạo Trù cho biết: “Đột phá trong công tác phát triển đảng viên không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở cách làm chủ động, sáng tạo và trúng đối tượng. Đảng bộ xã Đạo Trù đã chứng minh điều đó qua việc lựa chọn nguồn phát triển Đảng từ những công dân ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ”.

Ngay từ cuối năm 2025, theo kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ, Đảng ủy xã đã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình thanh niên trong độ tuổi. Cách làm này không chỉ giải bài toán “khát” nguồn phát triển Đảng ở khu vực nông thôn mà còn tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của tuổi trẻ địa phương.

Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Linh (người thứ hai từ trái sang), thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù luôn phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong các phong trào, hoạt động, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong quá trình triển khai, nhiều quần chúng nhận thức được việc trở thành đảng viên trước khi nhập ngũ là vinh dự, đồng thời là động lực để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Việc kết nạp những quần chúng ưu tú trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, cũng thể hiện sự chủ động trong tạo nguồn của Đảng bộ xã Đạo Trù.

Thực tiễn cho thấy, khi cấp ủy xác định rõ nguồn ở đâu, đối tượng nào và có cách thức bồi dưỡng phù hợp, công tác phát triển đảng viên sẽ không còn phụ thuộc vào việc “chờ nguồn”.

Quan trọng hơn, quá trình tạo nguồn được gắn với theo dõi, giúp đỡ, rèn luyện và đánh giá thực chất quần chúng trước khi xem xét kết nạp.

Đây cũng là cơ sở để các tổ chức đảng tiếp tục duy trì nguồn kế cận, chủ động bổ sung lực lượng trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kỳ 3: Điểm sáng trong phát triển đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số

Tin liên quan:

Phát triển đảng viên: Đột phá để nâng cao năng lực lãnh đạo Xác định phát triển đảng viên không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung lực lượng nối tiếp cho Đảng, mà còn là yếu tố then chốt quyết định sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của toàn hệ thống chính trị. Nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Thu Hà