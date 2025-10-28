Phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng - động lực phát triển kinh tế

Trong những năm gần đây, Phú Thọ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại và kết nối hiệu quả với các tỉnh, thành phố vùng Trung du - miền núi Bắc Bộ, cũng như vùng Thủ đô Hà Nội. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư cho địa phương.

Mới đây, cầu Phong Châu mới nối hai bờ sông Hồng đã được khánh thành và đưa vào khai thác. Cầu có chiều dài 383,3 m, tổng mức đầu tư ban đầu là 635 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, nhưng nhờ quản lý chặt chẽ và áp dụng giải pháp kỹ thuật tối ưu, chi phí thực hiện chỉ khoảng 438 tỷ đồng, tiết kiệm gần 200 tỷ đồng so với dự tính ban đầu.

Cầu Phong Châu mới khánh thành, đưa vào sử dụng mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Cầu Phong Châu mới không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn, mỹ quan mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực, khôi phục trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 32C, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Phú Thọ nằm ở phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội, giữ vai trò trung chuyển giữa đồng bằng sông Hồng và vùng Trung du - miền núi phía Bắc. Với vị trí chiến lược, tiếp giáp với 7 tỉnh, thành phố và nằm trên các hành lang kinh tế lớn, Phú Thọ ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm liên vùng, cầu nối giữa các vùng động lực của Bắc Bộ.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã triển khai và hoàn thiện nhiều công trình giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, liên tỉnh theo quy hoạch, bao gồm: Cầu Phong Châu mới; đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì; dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); dự án xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình; dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1)...

Với định hướng “hạ tầng đi trước, phát triển theo sau”, Phú Thọ đang hình thành một mạng lưới giao thông hiện đại, kết nối đa phương thức. Hơn 300km đường cao tốc đi qua, tạo thành mạng lưới giao thông liên vùng kết nối thông suốt đến Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc và các cửa khẩu quốc tế. Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với chiều dài khoảng 99km qua địa bàn tỉnh, gồm 5 nhà ga chính (trong đó có 4 ga hỗn hợp và 1 ga hành khách), đang được nâng cấp đồng bộ, dự kiến hoàn thiện thêm 2 ga kỹ thuật trước năm 2030. Ngoài ra, tỉnh có 670 km đường thủy nội địa, kết nối từ Lào Cai qua Việt Trì về Hà Nội và Hải Phòng. Cùng với đó là hệ thống logistics ngày càng phát triển, đặc biệt là kết nối với trung tâm logistics ICD Bình Xuyên, góp phần đưa Phú Thọ trở thành trung tâm logistics quan trọng của vùng và cả nước.

Song song với đó, tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng giao thông phục vụ các khu, cụm công nghiệp và điểm đến du lịch trọng điểm như: Khu công nghiệp (KCN) Thụy Vân, KCN Phù Ninh, KCN Bá Thiện II, KCN Sông Lô II, Khu du lịch Đền Hùng, Thanh Thủy... Qua đó, hỗ trợ phát triển kinh tế đa ngành, gắn với khai thác tiềm năng văn hóa - lịch sử và du lịch sinh thái.

Sự đồng bộ giữa các phương thức vận tải đã góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ xuất nhập khẩu và kết nối chuỗi cung ứng. Tính đến nay, Phú Thọ đã thu hút 725 dự án FDI đang hoạt động, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, nhiều dự án của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đã hoạt động hiệu quả như: Toyota, Honda, Piaggio, BYD, JNTC, Namuga... tạo hiệu ứng lan tỏa trong chuỗi cung ứng và thu hút thêm nhà đầu tư cùng ngành. 9 tháng năm 2025, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đạt kết quả cao, ước đạt hơn 42 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu nội địa gần 37 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,22%, xếp thứ 4 toàn quốc và đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch của vùng và cả nước, tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá chiến lược. Tỉnh đang tập trung đa dạng hóa hình thức đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công - tư (PPP); đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án liên kết vùng nhằm gắn kết các khu vực của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất gồm: Tuyến đường giao thông liên vùng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B và Quốc lộ 32C đi tỉnh Yên Bái (cũ); tuyến đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (đoạn từ Quốc lộ 2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú); đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đường kết nối Việt Trì - Hòa Bình; đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (đoạn từ cầu Vĩnh Thịnh đến nút giao IC5)...

Cùng với đó, Phú Thọ tăng cường liên kết trong hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ - Hải Phòng, từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và điểm nghỉ dưỡng chiến lược của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Văn Cường