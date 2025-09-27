Phát triển kinh tế tập thể ở Hoàng Cương

Thành lập mới, phát triển các HTX mới phù hợp với thực tế địa phương, hỗ trợ nhau về vốn, kinh nghiệm sản xuất là một trong những giải pháp giúp các hộ nghèo có điều kiện tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Đây là một trong những giải pháp được cấp ủy, chính quyền xã Hoàng Cương khuyến khích thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tiến tới xóa nghèo hoàn toàn vào năm 2030 trên địa bàn xã.

Dẫn chúng tôi đi thăm diện tích trồng chuối tiêu, chuối tây với tổng diện tích hơn 50ha của HTX trồng chuối an toàn Hoàng Cương, ông Nguyễn Đức Lương - Giám đốc HTX cho biết: Xã Hoàng Cương có diện tích đất bãi rộng, phù hợp cho việc trồng chuối nên từ hàng chục năm trước, nhiều hộ đã đầu tư phát triển cây chuối tiêu hồng, chuối tây theo hình thức nuôi cấy mô. Hiện nay, việc tiêu thụ chuối thương phẩm khá thuận lợi, ngoài việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thì thị trường nội địa cũng khá ưa chuộng sản phẩm chuối Hoàng Cương. HTX đang hoàn tất hồ sơ để sản phẩm chuối Hoàng Cương được công nhận là sản phẩm OCOP, vừa tăng giá trị cho sản phẩm, vừa tạo động lực cho các thành viên yên tâm sản xuất.

HTX chuối an toàn Hoàng Cương cung cấp cho thị trường gần 50 tấn/năm, mang lại lợi nhuận gần 4 tỷ đồng/năm

Chị Hoàng Thị Loan, thành viên có diện tích chuối lớn nhất của HTX chia sẻ: Những năm gần đây, chuối là một trong những loại thực phẩm được người tiêu dùng khá ưa chuộng nên gia đình tôi có nguồn thu ổn định. Trung bình mỗi ngày tôi thu và bán ra thị trường khoảng 500kg chuối, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận bình quân khoảng 80-90 triệu đồng/ha/năm.

Là xã miền núi, thu nhập của người dân ở Hoàng Cương chủ yếu trông vào nông nghiệp nên việc giúp các hộ giảm nghèo, thoát nghèo bền vững luôn là nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhất là sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã xác định đẩy mạnh kinh tế tập thể, để các hộ có vốn, kinh nghiệm hỗ trợ các hộ còn khó khăn, đồng thời xây dựng các chuỗi liên kết để tiêu thụ sản phẩm là một trong những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Vì vậy, Hoàng Cương đã khuyến khích các HTX sẵn có mở rộng quy mô, tiếp nhận thêm thành viên; thành lập các HTX mới để giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Cây chuối giúp thành viên HTX có nguồn thu và việc làm ổn định, dần vươn lên thoát nghèo

HTX rau an toàn Hoàng Cương là một mô hình như vậy. Hiện nay, HTX có 14 thành viên, tổng diện tích đất sản xuất khoảng hơn 2ha. Chị Vũ Thị Hồng - Giám đốc HTX cho biết: Trước đây, một số thành viên của HTX thuộc dạng nghèo lâu năm, từ khi được vay vốn theo chương trình giảm nghèo, học tập kinh nghiệm trồng rau an toàn, được bao tiêu sản phẩm, các hộ đã có nguồn thu ổn định, cao hơn nhiều so với trồng ngô, lúa trước đây, từng bước thoát nghèo ổn định.

Sau Đại hội Đảng bộ xã Hoàng Cương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng uỷ xã đã xây dựng và tổ chức thực hiện 4 nghị quyết chuyên đề; phát triển sản phẩm OCOP 3 sao rau sắn chua; kiện toàn hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, công nghệ cao trên diện tích đất sau dồn đổi, góp phần nâng cao thu nhập.

Một trong 2 khâu đột phá được Đảng bộ Hoàng Cương lựa chọn là phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với sản phẩm chủ lực. Xã ưu tiên hình thành các vùng sản xuất chuyên canh chất lượng cao, đặc biệt là trồng chè, cây ăn quả và thủy sản thâm canh. Các mô hình sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường được khuyến khích, đi đôi với việc hoàn thiện chuỗi liên kết từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Đồng thời khuyến khích các HTX mở rộng, phát triển sản xuất, đăng ký tham gia chương trình OCOP để nâng cao giá trị nông sản, giúp kinh tế tập thể phát triển ổn định và bền vững, thực sự là chìa khóa cho người dân thoát nghèo.

Thành viên HTX rau an toàn Hoàng Cương thu hoạch dưa chuột vụ Mùa

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, xã Hoàng Cương đang từng bước xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững, nơi người dân không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Nỗ lực thực hiện các khâu đột phá bằng những giải pháp đồng bộ, Hoàng Cương hứa hẹn sẽ tạo nên những bước tiến mới, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Quân Lâm