Phát triển kinh tế tư nhân ở Lâm Thao - Từ nền tảng đến đột phá

Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của xã Lâm Thao. Với tiềm năng sẵn có, Đảng bộ, chính quyền xã xác định rõ định hướng, chủ động ban hành các chủ trương, giải pháp nhằm phát huy tối đa nguồn lực tư nhân, tạo đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Lâm Thao thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH dệt may Hải Âu.

Nền tảng vững chắc

Là địa phương có vị trí trung tâm kết nối vùng, hạ tầng giao thông khá đồng bộ, dân trí cao và chất lượng nguồn nhân lực tốt, xã Lâm Thao đang từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Giai đoạn 2020–2025, trước thời điểm sáp nhập địa giới hành chính, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ xuyên suốt, thể hiện bằng nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân.

Đến nay, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Toàn xã hiện có 142 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã, 1.559 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách địa phương. Cơ cấu ngành nghề đa dạng, tập trung ở các lĩnh vực như: Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ, nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Tỷ trọng đóng góp của khu vực tư nhân chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách xã và đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo việc làm. Ước tính khu vực này đang giải quyết việc làm cho trên 60% lực lượng lao động địa phương, trong đó nhiều doanh nghiệp trả thu nhập ổn định từ 6-10 triệu đồng/người/tháng.

Một trong những điển hình tiêu biểu là Công ty TNHH Việt Châu ở khu Lâm Thao. Từ hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp đã mạnh dạn mở rộng quy mô sang các lĩnh vực xây dựng, khai khoáng và nông nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng doanh nghiệp đã mạnh dạn cơ cấu lại hoạt động, mở rộng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên gần 16ha với các mô hình trồng chuối xuất khẩu, nuôi bò sinh sản. Đến nay, doanh nghiệp tạo việc làm cho gần 40 lao động với mức thu nhập 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Quang Đạt - Giám đốc Công ty TNHH Việt Châu chia sẻ: “Trong suốt quá trình phát triển, doanh nghiệp luôn được sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ cấp tỉnh đến địa phương trong những thời điểm khó khăn nhất. Chính sự đồng hành, niềm tin và tháo gỡ về chính sách, đất đai, vốn... là yếu tố then chốt giúp chúng tôi trụ vững và tiếp tục mở rộng sản xuất, đóng góp vào phát triển chung của xã”.

Phát triển kinh tế tư nhân cũng tạo ra động lực lan tỏa cho các lĩnh vực khác. Hiện khu vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp chiếm đến 55,3% cơ cấu kinh tế với nhiều ngành thế mạnh như phân bón, dệt may, cơ khí, bao bì... Trong khi đó, dịch vụ-thương mại chiếm 29,5%, phát triển theo hướng hiện đại, đa dạng hình thức: chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, thương mại điện tử, logistics... đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

HTX Nông nghiệp hạt giống Đất Tổ sản xuất an toàn, hiệu quả, thu hút hơn 100 thành viên tham gia, bình quân thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Tạo đà phát triển

Phát huy kết quả, xã Lâm Thao đang từng bước tạo đà cho giai đoạn phát triển mới của kinh tế tư nhân. Đồng thời chủ động nhận diện những tồn tại, thách thức cần khắc phục như: Phần lớn các doanh nghiệp tư nhân vẫn có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính hạn chế, năng lực quản trị chưa cao, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng và thị trường. Tỷ lệ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp còn thấp; liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn rời rạc, thiếu tính bền vững...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Chủ tịch UBND xã Lâm Thao cho biết: “Chúng tôi xác định phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển. Chính quyền địa phương cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn để khu vực này thực sự trở thành động lực tăng trưởng của địa phương”.

Ngay đầu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Lâm Thao đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế tư nhân, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch hành động số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nghị quyết đặt ra các nhóm chỉ tiêu trọng điểm, trong đó nhấn mạnh: Phấn đấu tăng 25% số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm, mỗi năm chuyển đổi ít nhất 40 cơ sở kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp, tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực tư nhân vào ngân sách lên 30-35% và giải quyết việc làm cho 60-65% lao động.

Để đạt mục tiêu đề ra, Lâm Thao sẽ triển khai các giải pháp tập trung và có trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đưa phát triển kinh tế tư nhân vào chương trình hành động thường xuyên của cả hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của doanh nghiệp tư nhân. Cải cách hành chính mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục đăng ký kinh doanh, đầu tư; đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các thành phần kinh tế. Hỗ trợ doanh nghiệp về mặt bằng, đất sản xuất, vốn và khoa học công nghệ; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu vực đã quy hoạch, cho thuê đất công, trụ sở dôi dư để phục vụ sản xuất kinh doanh. Khuyến khích hộ cá thể đăng ký kinh doanh, chuyển đổi mô hình, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với kinh tế tư nhân. Phát triển đội ngũ doanh nhân địa phương có trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức đối thoại định kỳ để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp.

Với định hướng chiến lược đúng đắn, nền tảng vững chắc từ thực tiễn cùng quyết tâm chính trị cao, xã Lâm Thao đang từng bước phát huy tối đa tiềm năng, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Anh Thơ