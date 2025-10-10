Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Ông Phùng Đức Định - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Phùng Gia (xã Bình Nguyên) là cá nhân tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp sạch, sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, chuyên nuôi trồng, cung cấp các loại nấm có giá trị dinh dưỡng như nấm yến, nấm đùi gà. Trong đó, nấm đùi gà là sản phẩm chủ lực, được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Sản phẩm nấm của công ty được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh.

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Nấm đùi gà có hàm lượng chất dinh dưỡng cao được khách hàng lựa chọn, coi là “nữ hoàng” của các loại nấm.

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Nguyên liệu được đưa vào máy trộn đều giá thể.

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Công nhân Công ty TNHH Nấm Phùng Gia đưa nguyên liệu trồng nấm vào lọ trên dây chuyền hiện đại.

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Nấm được nuôi cấy trong điều kiện vô trùng, khử khuẩn.

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Sau khi giống nấm được cấy vào giá thể sẽ được chuyển vào khu vực phòng ươm lạnh để ủ tơ, giúp tránh nhiễm khuẩn và tạo điều kiện thuận lợi cho tơ nấm phát triển.

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Ông Phùng Đức Định cùng kỹ thuật viên kiểm tra sự phát triển của nấm đùi gà trong phòng nuôi từ 10 - 25 độ C và môi trường sạch sẽ.

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Quá trình nuôi trồng, 55 ngày sản phẩm nấm được thu hoạch.

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Sau thu hoạch, nấm được sơ chế, cân, đóng gói, bảo quản; sản lượng đạt từ 1,5 - 1,8 tấn/ngày.

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Các sản phẩm đóng gói có tem nhãn truy xuất nguồn gốc, tích hợp mã QR.

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Công ty tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, với thu nhập trung bình từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Sản phẩm nấm Phùng Gia thường xuyên được đưa tới tham gia các hội chợ.

Dương Chung


Dương Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP Phát triển nông nghiệp Đức Công ty Giá trị dinh dưỡng Công nghệ hiện đại Sản phẩm chủ lực Thương hiệu nấm đùi gà ocop
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đổi mới tư duy để thoát nghèo

Đổi mới tư duy để thoát nghèo
2025-10-10 09:27:00

baophutho.vn Trong hành trình vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, việc đổi mới tư duy chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thoát nghèo bền vững. Từ nếp nghĩ,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long