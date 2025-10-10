Ông Phùng Đức Định - Người đưa thương hiệu nấm Phùng Gia vươn tầm OCOP 4 sao

Ông Phùng Đức Định - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Phùng Gia (xã Bình Nguyên) là cá nhân tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp sạch, sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, chuyên nuôi trồng, cung cấp các loại nấm có giá trị dinh dưỡng như nấm yến, nấm đùi gà. Trong đó, nấm đùi gà là sản phẩm chủ lực, được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Sản phẩm nấm của công ty được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh.

Nấm đùi gà có hàm lượng chất dinh dưỡng cao được khách hàng lựa chọn, coi là “nữ hoàng” của các loại nấm.

Nguyên liệu được đưa vào máy trộn đều giá thể.

Công nhân Công ty TNHH Nấm Phùng Gia đưa nguyên liệu trồng nấm vào lọ trên dây chuyền hiện đại.

Nấm được nuôi cấy trong điều kiện vô trùng, khử khuẩn.

Sau khi giống nấm được cấy vào giá thể sẽ được chuyển vào khu vực phòng ươm lạnh để ủ tơ, giúp tránh nhiễm khuẩn và tạo điều kiện thuận lợi cho tơ nấm phát triển.

Ông Phùng Đức Định cùng kỹ thuật viên kiểm tra sự phát triển của nấm đùi gà trong phòng nuôi từ 10 - 25 độ C và môi trường sạch sẽ.

Quá trình nuôi trồng, 55 ngày sản phẩm nấm được thu hoạch.

Sau thu hoạch, nấm được sơ chế, cân, đóng gói, bảo quản; sản lượng đạt từ 1,5 - 1,8 tấn/ngày.

Các sản phẩm đóng gói có tem nhãn truy xuất nguồn gốc, tích hợp mã QR.

Công ty tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, với thu nhập trung bình từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Sản phẩm nấm Phùng Gia thường xuyên được đưa tới tham gia các hội chợ.

Dương Chung