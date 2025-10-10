Đổi mới tư duy để thoát nghèo

Trong hành trình vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, việc đổi mới tư duy chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thoát nghèo bền vững. Từ nếp nghĩ, cách làm đến nắm bắt cơ hội, nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi, không trông chờ, ỷ lại, biến khó khăn thành động lực, biến tiềm năng thành thành quả.

Khoảng 10 năm trước đây, ở một số địa phương trong tỉnh, cái nghèo còn đeo bám nhiều nông hộ. Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thời tiết, cộng với tư tưởng trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước khiến không ít gia đình rơi vào vòng luẩn quẩn nghèo khó. Thế nhưng, với chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp, nhiều hộ đã mạnh dạn thay đổi tư duy, chuyển đổi mô hình kinh tế, ứng dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi, mở ra hướng phát triển bền vững, làm giàu trên quê hương.

Biến đất đồi khô cằn thành trang trại

Trên mảnh đất còn nhiều khó khăn của xã Đại Đình, với khát vọng vươn lên và tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Trần Văn Hùng ở thôn Cầu Chang đã biến những thửa đất đồi khô cằn thành trang trại chăn nuôi tổng hợp khép kín, thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

Anh Trần Văn Hùng chăm sóc đàn dê của gia đình.

Anh Hùng chia sẻ: Quanh năm gắn bó với ruộng đồng, cuộc sống gia đình trước đây luôn khó khăn, chật vật. Không cam chịu đói nghèo, anh mạnh dạn vay vốn, đầu tư chuồng trại kiên cố và mua 5 con bò sữa về nuôi. Lúc đầu chưa có kiến thức, anh tự học qua sách vở, internet và các lớp tập huấn của Hội Nông dân xã tổ chức. Qua đó giúp anh từng bước làm chủ kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn bò.

Những kết quả đầu tiên đã mở ra hướng đi mới. Nhận thấy nuôi bò sữa mang lại giá trị kinh tế cao, anh tiếp tục nâng đàn lên 20 con. Với tư duy nhạy bén, anh Hùng kết hợp chăn nuôi bò sữa - dê thương phẩm áp dụng mô hình tuần hoàn hữu cơ. Phân bò, phân dê được ủ thành phân bón cho đồng cỏ, vườn cây ăn quả, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường.

Nhờ cách làm khoa học, đến nay, anh Hùng đã có hơn 30 con bò sữa cho sản lượng khoảng 300 lít sữa mỗi ngày; anh ký hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp. 500 con dê thương phẩm của gia đình cũng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Từ một nông dân lam lũ, anh Trần Văn Hùng đã chứng minh việc đổi mới tư duy là chìa khóa mở cánh cửa thoát nghèo. Mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh không chỉ giúp gia đình no ấm mà còn lan tỏa cách làm giàu bền vững cho nhiều nông hộ khác.

Ổn định kinh tế nhờ nuôi gà

Trên địa bàn tỉnh còn có nhiều gương điển hình vươn lên bằng ý chí và quyết tâm thay đổi cuộc sống. Gia đình anh Hà Văn Nhường ở khu Mịn, xã Minh Đài từng là hộ nghèo của xã. Trước đây, dù đã trồng một số loại cây ăn quả nhưng hiệu quả bấp bênh, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Với quyết tâm thoát nghèo và tinh thần chịu khó học hỏi, anh chuyển hướng sang chăn nuôi gà thịt kết hợp gà đẻ, từng bước xây dựng thành công mô hình cho thu nhập ổn định khoảng 300 - 350 triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi gà của gia đình anh Hà Văn Nhường cho hiệu quả kinh tế cao.

Anh Nhường cho biết: Để đàn gà phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao, anh đặc biệt chú trọng khâu vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng định kỳ và lựa chọn giống, nguồn thức ăn đảm bảo. Gia đình nuôi thường xuyên hơn 1.000 con gà thịt và 300 con gà đẻ, trong đó, gà thịt là hướng phát triển chủ lực. Nhờ tuân thủ quy trình, kỹ thuật chăn nuôi nên gà sinh trưởng, phát triển tốt, đều đặn 4 tháng anh xuất bán hàng tấn gà thịt cho thương lái và cửa hàng thực phẩm sạch trong, ngoài tỉnh, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm

Ở thôn Ba Gò, xã Bình Tuyền, anh Hoàng Quốc Vương đã mạnh dạn đổi mới tư duy, biến những đồi đất vốn chỉ quen thuộc với cây lâm nghiệp ngắn ngày thành trang trại nuôi tôm càng xanh, mở ra cơ hội kinh tế đầy triển vọng cho vùng đất trung du.

Từ nhiều năm trước, thôn Ba Gò là vùng đất đồi rộng lớn, khô cằn, đất đai chủ yếu để canh tác cây lâm nghiệp như keo, bạch đàn... nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Trong bối cảnh nhiều hộ dân vẫn quen với lối sản xuất truyền thống, anh Vương trăn trở tìm hướng đi mới.

Nhận thấy lợi thế nguồn nước tự nhiên, khí hậu và xu hướng thị trường, anh mạnh dạn chuyển diện tích đất cằn cỗi kém hiệu quả sang đầu tư nuôi tôm càng xanh toàn đực - mô hình còn khá mới mẻ trên địa bàn tỉnh.

Trên khu đồi khoảng 1ha, anh Vương cải tạo đất, đào ao đúng kỹ thuật nuôi trồng, giúp kiểm soát nguồn nước, giảm thiểu rủi ro trong suốt quá trình nuôi tôm. Tôm càng xanh có sức chống chịu tốt, hợp với điều kiện tự nhiên của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Đặc biệt, tôm đực có tốc độ sinh trưởng và kích cỡ khi thu hoạch vượt trội so với tôm cái, giúp tăng năng suất, tận dụng tối đa nguồn thức ăn, đem lại giá trị thương phẩm cao, đầu ra ổn định.

Anh Hoàng Quốc Vương kiểm tra quá trình phát triển của tôm càng xanh.

Nhờ áp dụng kỹ thuật nuôi hiện đại, mỗi vụ anh Vương thu về hàng chục tấn tôm thương phẩm, doanh thu lên tới hàng tỷ đồng, qua đó không chỉ giúp gia đình anh vươn lên thoát nghèo mà còn tạo việc làm cho một số lao động địa phương, mở ra hướng sản xuất mới bền vững trên vùng đất đồi.

Mô hình nuôi tôm càng xanh của anh Vương cũng cho thấy khả năng liên kết phát triển du lịch trải nghiệm, tạo nên những tour tham quan - thưởng thức ẩm thực ngay tại trang trại, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế khí hậu, nguồn nước và cảnh quan thiên nhiên vùng đồi Ba Gò. Thành công này không chỉ giúp gia đình anh Vương tăng thu nhập mà còn truyền cảm hứng đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng làm giàu cho nhiều hộ dân trong tỉnh.

Từ các mô hình kinh tế tiêu biểu có thể khẳng định, đổi mới tư duy chính là chìa khóa thoát nghèo bền vững. Khi người nông dân dám nghĩ, dám làm, tận dụng chính sách hỗ trợ và áp dụng khoa học kỹ thuật, họ hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu trên chính thửa đất quê hương.

Triệu Ngọc Toàn