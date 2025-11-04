Phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu

Trong những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã có những bước tiến quan trọng, ghi dấu đậm nét bằng việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại, chuyên sâu. Qua đó, tạo đột phá nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), từng bước khẳng định vị thế trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực; mở ra nhiều cơ hội tiếp cận kỹ thuật y khoa tiên tiến cho người dân ngay tại địa phương, giúp người dân tiết kiệm chi phí, thời gian điều trị và góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực hiện các dịch vụ kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu. Tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, nhiều hệ thống trang thiết bị tiên tiến và hiện đại đã được đầu tư như: Hệ thống máy chụp xạ hình xương Spect/CT, hệ thống máy nội soi Olympus Evis X1 - CV1500 hiện đại nhất thế giới, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, thiết bị kính hiển vi phẫu thuật thần kinh mạch máu, máy tán sỏi laser công suất lớn, máy gây mê kèm thở, hệ thống nuôi cấy phôi hiện đại timelapse...

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện ca phẫu thuật Bentall “3 trong 1”- một trong những kỹ thuật mổ tim hở phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ của ê kíp

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngành Y tế đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường hình thức đào tạo “cầm tay chỉ việc” và hợp đồng đào tạo chuyển giao kỹ thuật theo ê kíp với các bệnh viện tuyến Trung ương. Đồng thời, chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh phối hợp với bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới, từng bước làm chủ kỹ thuật cao trong lĩnh vực lâm sàng, cận lâm sàng và hỗ trợ tốt chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị y tế tuyến dưới. Đến nay, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được các bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện thành công, tạo bước đột phá trong nâng cao chất lượng KCB; giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tỉnh, tiết kiệm chi phí điều trị, ăn ở, đi lại và giảm quá tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã làm chủ được nhiều kỹ thuật khó, chuyên sâu mà trước đây chỉ có tuyến Trung ương mới thực hiện được. Với quy mô 42 khoa, phòng, trung tâm (trong đó có 13 trung tâm chuyên sâu), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hiện là vệ tinh của 6 bệnh viện Trung ương, gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Viện Tim mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện B nhiệt đới Trung ương. Bệnh viện đã triển khai 100% danh mục kỹ thuật của hạng I và trên 60% kỹ thuật của hạng đặc biệt. Mỗi năm, bệnh viện triển khai thêm hàng trăm kỹ thuật mới, chuyên sâu thuộc tuyến Trung ương và cập nhật liên tục các kỹ thuật mới, tiên tiến trên thế giới. Điển hình như: Can thiệp đặt stent mạch vành qua da, đặt máy tạo nhịp tim; phẫu thuật tim hở có tuần hoàn ngoài cơ thể; phẫu thuật nội soi tim vá thông liên nhĩ; điều trị đa mô thức tiên tiến đồng bộ 4 biện pháp trong điều trị ung thư; phẫu thuật u não bằng kính hiển vi hoặc sử dụng công nghệ định vị khối u navigation; phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối; phẫu thuật nội soi các bệnh lý gan mật, tiêu hóa, tiết niệu... Những thành tựu đã đạt được không chỉ khẳng định vị thế của bệnh viện trong hệ thống y tế tuyến tỉnh mà còn mở ra nhiều cơ hội tiếp cận kỹ thuật y khoa tiên tiến cho người dân ngay tại địa phương; tỷ lệ người bệnh phải chuyển tuyến trên đã giảm xuống dưới 1%.

Quyết tâm làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực sản khoa, nhi khoa, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên. Bác sĩ Tô Quang Hưng - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết: “Bệnh viện thường xuyên cập nhật và nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện: Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, Tim Hà Nội, Phụ sản Hà Nội... Hiện nay, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai thường quy như: Bơm sunfactant điều trị suy hô hấp trẻ sơ sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng và cực non; phẫu thuật mổ cắt tử cung nội soi, phẫu thuật rau cài răng lược, phẫu thuật ung thư vú, ung thư phụ khoa, thụ tinh trong ống nghiệm... Được sự quan tâm của tỉnh, bệnh viện đã được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như: Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt/vòng quay; hệ thống X-quang kỹ thuật số; máy siêu âm 4D; máy siêu âm tim 3 đầu dò; máy điện não vi tính; máy thở tần số cao HFO; hệ thống phòng mổ tích hợp; hệ thống phẫu thuật nội soi; hệ thống phòng lad IVF... Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng đào tạo chuyên sâu, có mũi nhọn, trọng điểm cho từng lĩnh vực chuyên khoa để tiếp tục triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”.

Để triển khai thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại, bên cạnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngành Y tế tỉnh tăng cường đào tạo nguồn nhân lực theo hướng hội nhập quốc tế; triển khai các chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cử cán bộ y tế đào tạo chuyên sâu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến tỉnh thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật của các đơn vị tuyến dưới...

Thúy Hường