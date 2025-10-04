Phim chiến tranh: “Mỏ vàng” sâu, khó khai thác nhưng quý giá

Các thế hệ nhà làm phim Việt không ngừng khai thác đề tài chiến tranh cách mạng để mang đến cho khán giả những tác phẩm hấp dẫn.

Phim “Mưa đỏ”

Từ những bộ phim kinh điển như Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười, Cô gái trên sông... cho đến Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ..., các thế hệ nhà làm phim Việt đã không ngừng khai thác đề tài chiến tranh cách mạng để mang đến cho khán giả những tác phẩm hấp dẫn.

Làm phim chiến tranh, phải nỗ lực gấp 10 lần

Các thế hệ nhà làm phim Việt không ngừng tìm tòi, đổi mới để đề tài chiến tranh được khai thác không chỉ là một bản anh hùng ca, mà còn là hành trình nhân văn sâu sắc về con người, về ký ức và sự hòa giải.

Những tác phẩm như: Cánh đồng hoang, Ngã ba Đồng Lộc, Truyền thuyết về Quán Tiên hay Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ... không chỉ ghi dấu ấn nghệ thuật, mà còn là những lát cắt chân thật về lịch sử, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng nhân ái và khát vọng sống trong mỗi người.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, làm phim về đề tài chiến tranh chưa bao giờ dễ. Phim chiến tranh là một “mỏ vàng” về con người, sự kịch tính, câu chuyện, và cả về việc đẩy giới hạn của con người đến tận cùng. “Nhưng đó cũng là một”mỏ sâu", khó khai thác, đòi hỏi rất nhiều điều kiện khác nhau. Phim chiến tranh có tính kích thích rất dữ dội, khiến người ta rất muốn làm...", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ.

Phim “Những người viết huyền thoại”

Các nhà chuyên môn nhận định, những phim như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hay Mưa đỏ cho thấy, sự đầu tư hoành tráng, công phu, nghiêm túc sẽ mang đến tác phẩm chỉn chu, cái nhìn về chiến trận đầy bi tráng nhưng cũng rất hào hùng. Câu chuyện đầy đau đớn về chiến tranh được chuyển tải qua điện ảnh sẽ giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu được sự vô giá của hòa bình.

Với một bộ phim thông thường, nhà làm phim phải nỗ lực một thì với phim chiến tranh, sự nỗ lực đó phải gấp 10 lần. Sau hàng loạt bộ phim hậu chiến, với Mưa đỏ, Đặng Thái Huyền đã ghi dấu ấn thành công về đề tài phim chiến tranh cách mạng.

Nữ đạo diễn chia sẻ, chị từng “cảm thấy nghẹt thở trước sự khốc liệt, bi tráng của câu chuyện trong kịch bản của nhà văn Chu Lai”. Trong bộ phim “bom tấn” này, từng hình ảnh, chi tiết, câu thoại đều được chị xử lý với một góc nhìn rất riêng.

Phim “Cánh đồng hoang”

Khốc liệt, nghẹn ngào, nhưng người lính trong Mưa đỏ không phải lúc nào cũng gồng lên, mà có những giây phút rất đời thường, giản dị. "Tôi nghĩ sự bi tráng trong phim chiến tranh rất quan trọng nhưng cũng cần những khoảng lặng. Đó là khi người lính đối diện với chính bản thân họ, với sự mất mát, nỗi sợ, nỗi nhớ gia đình, quê hương" - NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền bộc bạch.

Còn với Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ, anh có tới 3 tháng đầu tư cho diễn viên. "Tinh thần bộ phim nằm ở họ. Họ phải gầy đi, phải có những chuyển động thật trong môi trường tự nhiên. Họ có 2 tháng đi lại, chạy, tập luyện trong hầm địa đạo dài 180 mét. Họ quen dần, để đến lúc quay phim thì không còn nghĩ mình là diễn viên nữa, mà như chính những con người đang sống trong bối cảnh ấy. Đó là một sự đầu tư rất đáng giá", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết.

Khơi nguồn mạch phim chiến tranh trên thị trường điện ảnh

Cũng theo đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, dù thử thách nhưng đội ngũ làm phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối vẫn luôn mong sẽ tiếp tục có nhiều bộ phim chất lượng về đề tài chiến tranh: "Hi vọng những thành công đã có sẽ hình thành nên một dòng phim khiến chúng ta không hổ thẹn với các phim cách mạng trước đây như: Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng... Tín hiệu vui này cho thấy dòng phim chiến tranh có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng về doanh thu, trở thành phần quan trọng trong đời sống điện ảnh".

Hình ảnh trong phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”

Làm sao để dòng phim về đề tài chiến tranh tiếp tục khơi nguồn mạch trên thị trường điện ảnh? Theo nhà báo, đạo diễn Tô Hoàng, thành công hút khách tới rạp và doanh thu của những bộ phim về đề tài này trong thời gian qua khẳng định rằng, nếu có những bộ phim về đề tài chiến tranh hay, hấp dẫn và đi đúng quỹ đạo nghệ thuật, khán giả sẽ ủng hộ.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền gọi tên dòng phim chiến tranh cách mạng ở Việt Nam sau 1975 là “những cuộc đối thoại mới với quá khứ”. Theo chị, những phim về đề tài chiến tranh sau thập niên 1990 không chỉ ca ngợi chiến thắng mà còn đặt câu hỏi: Chiến tranh đã lấy đi những gì? Cuộc sống hậu chiến của những người sống sót trở về ra sao? Và vô vàn những câu chuyện về nỗi đau hậu chiến...

"Cơn sốt" chưa từng có với đề tài phim chiến tranh đang cho thấy dòng phim này bắt đầu đã có thị trường, được đông đảo khán giả đón nhận. Thế nhưng, những phim như Địa đạo hay Mưa đỏ - để có thể làm mưa làm gió trên thị trường như hiện tại cũng đã phải trải qua nhiều thử thách.

Phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”

NSƯT Bùi Tuấn Dũng, đạo diễn Những người viết huyền thoại nhìn nhận, giá trị thực sự ở một bộ phim chiến tranh đòi hỏi rất nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt cần tái hiện trung thực bối cảnh, sự kiện và nhân vật. Phim không chỉ kể chuyện đánh đấm, giết chóc, mà còn đi sâu vào cuộc đời, sự hy sinh dũng cảm và lựa chọn cá nhân của mỗi người - điều tạo nên sự thuyết phục mạnh mẽ. Đây chính là bài toán hóc búa để tạo nên những thành công của mỗi bộ phim.

"Phim chiến tranh càng có chiều sâu khi đi vào tâm lý, bi kịch và cảm xúc của từng con người trong một guồng quay khốc liệt, trong đó người lính không chỉ là công cụ chiến đấu mà còn là người cha, người chồng, người anh, người con ...", đạo diễn Bùi Tuấn Dũng nhấn mạnh.

Phim “Mưa đỏ”

Phim chiến tranh Việt Nam dù đang tạo được những tín hiệu khởi sắc, nhưng vẫn còn không ít hạn chế. PGS TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội chia sẻ, sau những bộ phim doanh thu cao vừa qua, ông không cho rằng sẽ có một “cơn sốt” chạy theo dòng phim chiến tranh. Bởi làm phim chiến tranh là một hành trình vô cùng khó khăn, vừa tốn kém về kinh phí, vừa phức tạp trong khâu dàn dựng, đòi hỏi sự cẩn trọng về nội dung lịch sử. Đây không phải là thể loại mà bất cứ nhà làm phim nào cũng có thể dễ dàng tham gia.

"Chúng ta không nên nhìn phim chiến tranh chỉ là sản phẩm thương mại, mà phải coi đó là một phần của công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc dân tộc. Dòng phim chiến tranh của Việt Nam có thể đi đường dài, miễn là chúng ta giữ được sự cân bằng giữa nghệ thuật và thương mại, giữa giá trị lịch sử và nhu cầu giải trí, giữa trách nhiệm xã hội và khát vọng sáng tạo. Nếu làm được điều đó, tôi tin rằng sau Địa đạo, Mưa đỏ, sẽ còn nhiều bộ phim khác nối tiếp, góp phần bồi đắp tinh thần dân tộc trong kỷ nguyên mới", ông Sơn nhấn mạnh.

