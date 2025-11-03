Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang dự sinh hoạt tại Chi bộ khu Âu Cơ, phường Thanh Miếu

Sáng 3/11, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11 tại Chi bộ khu Âu Cơ, phường Thanh Miếu. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Miếu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ khu Âu Cơ đã thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương; quán triệt một số văn bản của Đảng, Nhà nước và cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng; tình hình thực hiện công tác Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Trong tháng 11, chi bộ tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết và công tác kiểm tra, giám sát, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14; tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tham gia các phong trào thi đua ở địa phương; phối hợp triển khai làm sạch dữ liệu đất đai; tổ chức gặp mặt đảng viên theo Quy định số 213 của Bộ Chính trị.

Chi bộ đã thảo luận xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng khu dân cư Âu Cơ không có ma túy đến năm 2030. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ghi nhận Chi bộ khu Âu Cơ có sự chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng cho buổi sinh hoạt, kịp thời triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, những chỉ đạo của tỉnh.

Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền chủ trương của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Chi bộ cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; chú trọng đồng bộ các giải pháp phát triển đảng viên, tạo nguồn lực mới cho Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, Chi bộ khu Âu Cơ cũng như toàn Đảng bộ phường cần tiếp tục quan tâm, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời tăng cường quản lý đô thị, gìn giữ vệ sinh môi trường, xây dựng phường và khu phố xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, đồng chí lưu ý chi bộ khu phố phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, có bản lĩnh, trình độ, năng lực, nhất là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng chuyển đổi số...

Các đảng viên chi bộ khu Âu Cơ tham gia sinh hoạt chi bộ

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã tặng Chi bộ khu Âu Cơ một bộ máy tính để phục vụ công tác chuyên môn.

Thu Hà