Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 21/4, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và hội chợ thương mại diễn ra trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội dân gian đường phố.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã đi kiểm tra tại khu vực hồ Công viên Văn Lang - nơi tổ chức Giải Bơi chải, Nhà thi đấu và Luyện tập thể dục thể thao tỉnh - nơi diễn ra Giải Bóng chuyền Cup Hùng Vương. Đồng chí nhấn mạnh, đây là các sự kiện thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến theo dõi và cổ vũ, vì vậy Ban Tổ chức cần chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác y tế, vệ sinh môi trường; triển khai nghiêm túc các phương án tổ chức thi đấu, lễ khai mạc, bế mạc, công tác trọng tài, hậu cần... để bảo đảm các giải thi đấu diễn ra an toàn, đúng quy định, đạt chất lượng chuyên môn, tạo không khí sôi động, hào hứng, phấn khởi trong Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Hùng Vương tại Quảng trường Hùng Vương.

Kiểm tra tại Quảng trường Hùng Vương - nơi tổ chức Hội chợ Hùng Vương năm 2026 và khu vực đường Trần Phú (phường Việt Trì) - nơi diễn ra sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và Lễ hội dân gian đường phố, đồng chí Bùi Văn Quang yêu cầu công tác chuẩn bị tổ chức phải bài bản, khoa học; các gian hàng trưng bày, bán sản phẩm phải sắp xếp gọn gàng, thể hiện nét văn minh, văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh du lịch, ẩm thực đặc trưng của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và Nhân dân tham quan, mua sắm vui tươi, an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giải Bóng chuyền Cup Hùng Vương tại Nhà thi đấu và luyện tập thể dục thể thao tỉnh.

Đối với chương trình Lễ hội dân gian đường phố dự kiến tổ chức vào ngày 24/4 (tức mùng 8/3 âm lịch) với sự tham gia diễu hành của 18 đoàn diễn viên quần chúng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi sự kiện văn hóa của Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay, vì vậy Ban Tổ chức Lễ hội và các đơn vị, địa phương cần chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ theo đúng kế hoạch phân công; rà soát kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông; chuẩn bị tốt các nội dung biểu diễn, hình thức thể hiện đẹp mắt, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của từng địa phương trong tỉnh. Qua đó, góp phần tạo nên một lễ hội đặc sắc, ấn tượng, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách về với Phú Thọ trong mùa lễ hội năm nay.

Lê Hoàng