Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Lương Sơn lần thứ I

Ngày 23/7, Đảng bộ xã Lương Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Phi Long - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Ủy ban MTTQ tỉnh và 250 đại biểu chính thức từ 92 chi, đảng bộ trực thuộc đại diện cho 2.662 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tài chính tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lương Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chỉ tiêu nghị quyết đề ra cơ bản đều đạt và vượt. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 1.300 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,44%, là địa phương đi đầu trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cả 5/5 xã cũ duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, trong đó 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh, với 3 khu công nghiệp, 386 doanh nghiệp và cơ sở, hộ sản xuất. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, bộ máy sau sáp nhập bước đầu ổn định.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 222 đảng viên mới; thành lập 3 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tỷ lệ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Quang cảnh Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Lương Sơn đề ra mục tiêu cùng 15 chỉ tiêu cụ thể; xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá về: Cải cách hành chính, công tác cán bộ, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện. Trong đó, xã phấn đấu tăng tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 12%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%; thu nhập bình quân đầu người đạt 132 triệu đồng; chỉ số chuyển đổi số cấp xã đạt từ 0,75% trở lên; trên 90% tổ chức đảng trực thuộc hằng năm được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Ban Chấp hàng Đảng bộ xã Lương Sơn khóa I ra mắt đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhấn mạnh vị trí quan trọng của xã - tiếp giáp Hà Nội, có nhiều tuyến đường trọng điểm đi qua và được kế thừa nền tảng của huyện Lương Sơn cũ, đồng chí đề nghị xã phải có quyết tâm lớn, phấn đấu trở thành đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2030 và không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; trong đó phải đổi mới công tác tuyên truyền theo sát tình hình thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là khi xã cần thực hiện giải phóng mặt bằng lớn.

Nhấn mạnh sự đổi mới của tổ chức bộ máy và yêu cầu mới, đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị xã làm tốt công tác cán bộ, coi đây là khâu then chốt của then chốt theo định hướng gần dân, phục vụ Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng làm việc của đội ngũ cán bộ trong môi trường số.

Nhất trí về các khâu đột phá Đại hội đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị xã phải có kế hoạch cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả để tạo đột phá trong 5 năm tới. Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội; có giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nhất là dân tộc Mường...

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hàng Đảng bộ xã Lương Sơn khóa I gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đoàn Tiến Lập được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Cẩm Lệ