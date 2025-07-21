Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà gia đình người có công tại phường Hòa Bình

{title}
{publish}
{head}
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 21/7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công (NCC) trên địa bàn phường Hòa Bình. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, phường Hoà Bình.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm hỏi Thương binh Hoàng Nam Long, phường Hoà Bình.
Đồng chí Nguyễn Phi Long và đoàn công tác tặng quà Thương binh Hoàng Nam Long, phường Hòa Bình.
Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà 2 thương binh trên địa bàn phường Hoà Bình gồm: Ông Hoàng Nam Long, sinh năm 1945, trú tại số nhà 9, tổ 6, phường Phương Lâm (cũ), chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, là thương binh hạng 1/4, nạn nhân chất độc da cam; ông Hoàng Đức Hà, sinh năm 1954, trú tại số nhà 14, tổ 15, phường Phương Lâm (cũ), chiến đấu tại chiến trường Tây Nam Bộ, là thương binh hạng 1/4. Đây là những trường hợp tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hiện nay vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất người lính, gương mẫu trong xây dựng đời sống tại khu dân cư.
Đồng chí Nguyễn Phi Long và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Thương binh Hoàng Đức Hà, phường Hoà Bình.
Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Hoà Bình tặng quà Thương binh Hoàng Đức Hà, phường Hoà Bình.
Phát biểu tại buổi thăm hỏi, tặng quà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ, gia đình NCC với cách mạng. Đồng chí khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn trân trọng, biết ơn và dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCC không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là phường Hoà Bình tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho NCC. Đồng thời quan tâm, hỗ trợ kịp thời trong cuộc sống thường ngày, giúp các thương binh, bệnh binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
Các gia đình NCC đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh và cam kết tiếp tục giữ gìn phẩm chất cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Hương Lan
baophutho.vn Xác định Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là văn kiện quan trọng, thể hiện vai trò, trách...
baophutho.vn Ngày 10/8, xã Yên Lạc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 * 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân...
baophutho.vn Tổ 9, phường Thống Nhất - nơi người dân vẫn quen gọi là bản Dao, có hơn 190 hộ thì 100% là đồng bào dân tộc Dao. Một cộng đồng nhỏ, từng là khu...
baophutho.vn Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên thông qua cấp thẻ đảng viên điện tử là bước đi...
baophutho.vn Một làn gió mới đang thổi trên khắp các thung lũng, sườn đồi của vùng đất Tứ Mường lịch sử (Bi, Vang, Thàng, Động). Sau thành công của Đại hội...
baophutho.vn Ngày 9/8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên...
baophutho.vn Mấy ngày gần đây, các trang fanpage của bè lũ khủng bố, chống phá ở hải ngoại và đám phản động mạo danh đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền ở...
baophutho.vn Ngày 20/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ chỉ đạo ứng phó với bão số 3 năm 2025.
baophutho.vn Sau gần 3 tuần chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã vùng cao Mai Châu đang từng bước khẳng định tinh thần đổi mới,...
Chiều 19/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
Theo Đại sứ Trần Quốc Khánh, chuyến thăm chính thức Senegal của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng,...
baophutho.vn Ngày 18/7, Đảng bộ xã Thanh Ba tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.