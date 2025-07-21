Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà gia đình người có công tại phường Hòa Bình

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 21/7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công (NCC) trên địa bàn phường Hòa Bình. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, phường Hoà Bình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm hỏi Thương binh Hoàng Nam Long, phường Hoà Bình.

Đồng chí Nguyễn Phi Long và đoàn công tác tặng quà Thương binh Hoàng Nam Long, phường Hòa Bình.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà 2 thương binh trên địa bàn phường Hoà Bình gồm: Ông Hoàng Nam Long, sinh năm 1945, trú tại số nhà 9, tổ 6, phường Phương Lâm (cũ), chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, là thương binh hạng 1/4, nạn nhân chất độc da cam; ông Hoàng Đức Hà, sinh năm 1954, trú tại số nhà 14, tổ 15, phường Phương Lâm (cũ), chiến đấu tại chiến trường Tây Nam Bộ, là thương binh hạng 1/4. Đây là những trường hợp tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hiện nay vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất người lính, gương mẫu trong xây dựng đời sống tại khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Phi Long và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Thương binh Hoàng Đức Hà, phường Hoà Bình.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND phường Hoà Bình tặng quà Thương binh Hoàng Đức Hà, phường Hoà Bình.

Phát biểu tại buổi thăm hỏi, tặng quà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ, gia đình NCC với cách mạng. Đồng chí khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn trân trọng, biết ơn và dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCC không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là phường Hoà Bình tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho NCC. Đồng thời quan tâm, hỗ trợ kịp thời trong cuộc sống thường ngày, giúp các thương binh, bệnh binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Các gia đình NCC đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh và cam kết tiếp tục giữ gìn phẩm chất cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Hương Lan