Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng 18/6, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Cùng đi có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh tặng hoa chúc mừng tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trong công tác thông tin, tuyên truyền. Nổi bật là việc tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là kết quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh, những đóng góp của cơ quan báo chí địa phương đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của tỉnh, đồng thời tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng, ghi nhận những kết quả xuất sắc của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, đổi mới hình thức thể hiện, nâng cao tính hấp dẫn và sức lan tỏa của các sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu thông tin trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí khẳng định, phát huy những kết quả đạt được, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh để cơ quan hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lê Minh - Đức Anh