Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh dự khai giảng tại Trường THPT Trần Phú, phường Vĩnh Phúc

Sáng 5/9, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Trần Phú trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, phường Vĩnh Phúc và một số cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Trần Phú

Gần 80 năm thành lập, thầy và trò Trường THPT Trần Phú - ngôi trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã cùng nhau viết tiếp những trang sử mới giành những kết quả xuất sắc trong công tác dạy và học. Năm học 2024 - 2025, nhà trường đã đạt được những thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế lá cờ đầu của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Hơn 78% học sinh xếp loại học tập tốt, trên 99,6% học sinh rèn luyện tốt. Toàn trường có 293 giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 9 giải Nhất, 63 giải Nhì. Đặc biệt, kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 - 2025, Trường THPT Trần Phú đứng thứ 2 toàn tỉnh; có trên 99,3% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học. Trong năm học, nhà trường có 14 học sinh ưu tú vinh dự đứng trong hàng ngũ Đảng.

Các thầy, cô giáo và học sinh các khối 11, 12 chào đón 541 em học sinh bước vào lớp 10

Với hơn 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 1.500 học sinh, năm học 2025 - 2026, Trường THPT Trần Phú quyết tâm giữ vững và khẳng định vị thế lá cờ đầu trong giáo dục và đào tạo của tỉnh. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; xây dựng mô hình “trường học hạnh phúc”, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới của các em học sinh trường THPT Trần Phú

Tại Lễ khai giảng, các đơn vị, doanh nghiệp: VNPT Phú Thọ, Ngân hàng Vietcombank Phúc Yên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam đã giành tặng những phần quà ý nghĩa cho thầy và trò nhà trường.

Hoàng Nga