Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh làm việc với xã Vĩnh An về việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 15/8, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh An về việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu kết luận buổi làm việc

Sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Vĩnh An đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, đề cao dân chủ, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo tập trung kiện toàn bộ máy, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Vĩnh An còn gặp khó về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa thiếu, vừa chưa đồng đều về chuyên môn ở nhiều lĩnh vực. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã kiến nghị tỉnh quan tâm tăng cường, bổ sung thêm cán bộ, công chức, viên chức có trình độ năng lực, chuyên môn, nhất là những vị trí còn yếu, thiếu về công tác tại xã; có văn bản hướng dẫn việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn cụ thể về vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp, mua sắm các trang, thiết bị; nâng cấp các phần mềm để phục vụ người dân tốt hơn; xem xét bổ sung kinh phí hoạt động chi thường xuyên...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc của địa phương, trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cho biết, tỉnh đang tiến hành rà soát, luân chuyển cán bộ tại chỗ, cũng như tổng hợp để điều chỉnh kinh phí chi thường xuyên trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị xã Vĩnh An quan tâm, xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại về đất đai; lập báo cáo chi tiết để các sở, ngành liên quan có cơ sở chỉ đạo, kịp thời ngăn ngừa phát sinh điểm nóng. Tập trung giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm đất đai, nhất là tại các khu vực có dự án trọng điểm đi qua; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Xã cần phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm tình trạng chậm trả hồ sơ; cần xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể đối với công tác chuyển đổi số. Cùng với đó, tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng tiếp công dân, bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh An.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh ghi nhận nỗ lực, kết quả bước đầu của xã Vĩnh An sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị xã chủ động khắc phục khó khăn; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục củng cố, kiện toàn và sắp xếp tổ chức bộ máy. Đối với một số kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy và biên chế, đồng chí đề nghị địa phương rà soát, nghiên cứu lại các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, làm căn cứ định hướng cho việc thành lập, kiện toàn một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Về đề xuất bổ sung biên chế có chuyên môn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đang thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh về xã cũng như điều động từ xã thừa sang xã thiếu. Tuy nhiên, xã cần chủ động rà soát vị trí việc làm để bố trí, luân chuyển tại chỗ cho phù hợp. Liên quan đến khó khăn trong công tác lập quy hoạch và vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng chí Bùi Thị Minh cho biết tỉnh sẽ từng bước tháo gỡ. Đồng chí đề nghị xã Vĩnh An chủ động thích ứng, linh hoạt trong quản lý chi thường xuyên, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, không để bị gián đoạn. Hiện, tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài chính rà soát định mức chi thường xuyên để tham mưu, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, ban hành khung mới trên phạm vi toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy khảo sát thực tế tại Trạm Y tế Yên Bình

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trạm y tế Yên Bình và Trường Mầm non Kim Xá.

Hoàng Nga