Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 19, phường Hòa Bình

Sáng 15/3, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 19, phường Hòa Bình.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 19, phường Hòa Bình.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 19 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo; khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và các hướng dẫn liên quan theo đúng quy định.
Không khí hân hoan chào mừng Ngày hội Non sông tại khu vực bỏ phiếu số 19, phường Hoà Bình.
Đúng 7h00 phút, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đúng hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Bộ Nội vụ. Sau khi nghe phổ biến quy trình bỏ phiếu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cùng cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Cử tri Tổ dân phố số 6 và 7 phường Hoà Bình thực hiện quyền công dân.
Không khí ngày bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ và trật tự. Cử tri tập trung nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử; các lực lượng phục vụ bầu cử làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao đổi với các cử tri về công tác tổ chức bầu cử.
Phường Hòa Bình có 47 khu vực bỏ phiếu với 49.828 cử tri tham gia bầu cử, trong đó khu vực bỏ phiếu số 19 có 1.044 cử tri.
Dương Liễu
Trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cả nước có tổng số 76.043.527 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,38%....
Việc kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tiến hành theo trình tự quy định tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bầu...
baophutho.vn Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Xuân Hòa đặt ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đông đảo sinh viên đã tham gia bầu cử đại biểu...
baophutho.vn Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến 15 giờ, tỉnh Phú Thọ có 2.689.689 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 97,44%.
baophutho.vn Ngày 15/3, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các cử tri đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ...
baophutho.vn Trong không khí tưng bừng của những ngày Xuân mới, sáng 15/3, hơn 2,7 triệu cử tri trên khắp địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nô nức thực hiện quyền và...
baophutho.vn 4 xã vùng cao của Phú Thọ là: Vân Sơn, Thượng Cốc, Đức Nhàn và Lai Đồng đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia, thể hiện...