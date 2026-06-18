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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn tiếp xúc cử tri các xã Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên và Xuân Lũng

Sáng 18/6, Tổ đại biểu số 2, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thanh Nam - Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Cao Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phùng Nguyên đã tiếp xúc cử tri các xã Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên và Xuân Lũng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn tiếp xúc cử tri các xã Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên và Xuân Lũng

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu làm rõ một số kiến nghị của cử tri.

Cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Phú Thọ và các xã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 và sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với tinh thần thẳng thắn, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan. Cử tri cho biết chủ trương sáp nhập khu dân cư được đông đảo Nhân dân quan tâm và đồng thời, cho rằng việc sáp nhập là cần thiết để quản lý tốt hơn. Sau sáp nhập, địa bàn rộng, vì vậy, tỉnh cần bổ sung quy định chế độ phụ cấp cho cấp phó kiêm nhiệm cho các tổ chức chính trị xã hội khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động cho người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; phụ cấp cho tổ khuyến nông cộng đồng. Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, kênh mương nội đồng; tạo điều kiện cho người có công, thân nhân các gia đình chính sách, người mắc bệnh mãn tính được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh; điều chỉnh quy định việc ủy quyền nhận lương hưu...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn tiếp xúc cử tri các xã Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên và Xuân Lũng

Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận, tiếp thu và làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các nhóm vấn đề về lĩnh vực giao thông, đê điều; tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách đối với người hoạt động ở cơ sở; thủ tục hành chính, sắp xếp, sáp nhập khu dân cư. Đồng chí giao Văn phòng HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời và có hướng giải quyết thỏa đáng cho cử tri.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng HĐND tỉnh Lâm Thao Tiếp xúc cử tri Tỉnh ủy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Phú Thọ Gia đình chính sách Khu dân cư Thủ tục hành chính Phát triển kinh tế
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