Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết thôn Đông Định

Sáng 9/11, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Đông Định, xã Thái Hoà. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Thôn Đông Định hiện có 163 hộ với 580 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 80,6ha, được chia thành 7 tổ liên gia. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận cùng các đoàn thể duy trì tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn đoàn kết, an ninh trật tự. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng qua từng năm.

Thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đông Định, xã Thái Hoà.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025, Nhân dân và các đoàn thể trong thôn đã đóng góp tiền và ngày công với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng để mua cây xanh, trồng bổ sung trên 7 tuyến đường, dài gần 2.000m. Đồng thời duy trì vệ sinh môi trường định kỳ, giao các tuyến đường cho tổ liên gia tự quản, giữ gìn cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được phát huy; các quy ước về việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện nề nếp. Công tác hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả. Năm 2025, thôn Đông Định có 100% hộ đạt gia đình văn hóa.

Ban công tác Mặt trận thôn cũng triển khai sâu rộng hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11” đến toàn bộ người dân, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Năm 2026, thôn đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 98%, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu đạt danh hiệu “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm tặng quà cho hộ nghèo và thôn Đông Định.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm ghi nhận và biểu dương kết quả thôn Đông Định đạt được trong năm qua. Đồng chí mong muốn Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao trách nhiệm công dân trong việc tìm hiểu và chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo sở, ngành và địa phương đã trao quà cho hộ nghèo và thôn; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2025 và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Nguyễn Yến