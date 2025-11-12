Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra công tác khắc phục hậu quả của thiên tai

{title}
Chiều 12/11, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt trượt mái đê Sáu Vó, xã Xuân Lãng và khắc phục sự cố đường dân sinh thôn Ba Gò, xã Đại Đình. Cùng đi có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tình trạng sạt trượt mái đê Sáu Vó, xã Xuân Lãng
Theo báo cáo của UBND xã Xuân Lãng, mặt đê Phan - Sáu Vó đã được cứng hóa bằng bê tông, tuy nhiên đã xuống cấp, lún sụt, xuất hiện nhiều ổ gà (từ 20-45 cm). Về mùa mưa, nước đọng mặt đê ảnh hưởng đến lưu thông đi lại của Nhân dân và an toàn tuyến đê. Tại vị trí cống tiêu Sáu Vó, mái đê hai bên mang cống phía thượng và hạ lưu có hiện tượng sạt trượt hở hàm ếch, có nguy cơ sạt lở cao khi mưa lớn, mực nước sông dâng cao. UBND xã Xuân Lãng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở, hạn chế người, gia súc ra khu vực sạt lở để tránh thiệt hại, chuẩn bị nhân lực, vật tư cho công tác phòng, chống khắc phục sự cố có thể xảy ra khi chưa thể duy tu sửa chữa tuyến đê và các vị trí xung yếu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tuyến đường dân sinh thôn Ba Gò, xã Đại Đình.
Tại tuyến đường dân sinh vào thôn Ba Gò, do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ, nước thượng nguồn đổ về làm bờ suối bị sạt trượt, cuốn trôi 150 m đường khiến 19 hộ dân không có đường đi lại và ảnh hưởng một số ruộng sản xuất của Nhân dân.
Sau khi kiểm tra thực tế đê Phan - Sáu Vó và tuyến đường dân sinh vào thôn Ba Gò, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án khắc phục điểm sụt lún, đảm bảo an toàn cho tuyến đê; kè, đắp đường nối tiếp bờ suối để bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ Nhân đi lại và sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân.
Thúy Hường
