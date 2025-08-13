Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra cơ sở vật chất các cơ sở y tế khu vực Hòa Bình

Ngày 13/8, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các cơ sở y tế khu vực Hòa Bình kiểm tra cơ sở vật chất, tình hình hoạt động và cho ý kiến chỉ đạo định hướng phát triển của các cơ sở y tế nhằm nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, tình hình hoạt động của các Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, Bệnh viện Y dược cổ truyền; trung tâm kiểm nghiệm; một số Trung tâm y tế khu vực Đà Bắc, Tân Lạc và trạm y tế xã, phường.

Khu vực Hòa Bình hiện có 2 bệnh viện tuyến tỉnh, 10 trung tâm y tế khu vực và 151 trạm y tế xã, phường. Tổng số giường bệnh là trên 2.700 giường. Thời gian qua, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn đã có những chuyển biến; công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra cơ sở vật chất Trung tâm y tế khu vực Hòa Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ y tế khu vực Hòa Bình. Mặc dù hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, xuống cấp, nhưng cán bộ y tế nơi đây vẫn tận tâm, tận lực chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình, khuyến khích các đơn vị tăng cường xã hội hóa mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại và xây dựng cơ sở vật chất để cung ứng những dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Để phát triển cơ sở khám chữa bệnh, tạo được niềm tin cho người dân thì mỗi đơn vị cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, mạnh dạn, dám làm, dám chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cụ thể như để thu hút nhân lực cần có nhiều chính sách đãi ngộ cho con em địa phương đã và đang theo học ngành y về tỉnh công tác. Đồng thời liên kết với các bệnh viện tuyến trên chuyển giao kĩ thuật chuyên sâu về tuyến tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm, kiểm tra Trạm y tế Đà Bắc.

Chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, tập thể cán bộ ngành y tế khu vực Hòa Bình, đồng chí mong muốn lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm nghiệm và trung tâm y tế phải động viên, hỗ trợ cán bộ ổn định công việc và gia đình để họ chuyên tâm công tác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo sở y tế phải nghiên cứu, rà soát các cơ chế chính sách về lĩnh vực y tế của Hòa Bình nói riêng và 2 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc trước sáp nhập, đánh giá lại những mặt được, chưa được, từ đó đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành cơ chế ưu việt nhất để áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh mới.

Tỉnh Phú Thọ đang xây dựng đề án phát triển ngành y tế giai đoạn 2025-2030, định hướng 2045. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để phát triển ngành y Phú Thọ trở thành trung tâm vùng, hình mẫu về khám chữa bệnh trong cả nước.

Gia Thái - Hoài Vũ