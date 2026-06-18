Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 18/6, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chúc mừng cán bộ Hội nhà báo tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao những nỗ lực của Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong công tác nghiệp vụ, tập hợp hội viên và xây dựng tổ chức Hội. Đồng chí nắm bắt tình hình hoạt động của Hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Qua đó, mong muốn Hội Nhà báo tỉnh đoàn kết, khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, kết nối hội viên; làm tốt hơn nữa công tác nghiệp vụ; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo; nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên nhà báo trong kỷ nguyên số; tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao vị thế của Hội Nhà báo tỉnh trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ Hội nhà báo tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Hội, đồng chí Triệu Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng như cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đối với hoạt động Hội. Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh bày tỏ quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hoạt động Hội, nhất là công tác tập hợp, đoàn kết hội viên và công tác nghiệp vụ, phấn đấu để Hội Nhà báo tỉnh thật sự trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà.

Ngọc Nhâm

(Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ)