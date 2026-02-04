Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chúc Tết và dự khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Chiều 4/2, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và dự chương trình khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” tại xã Hiền Quan nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo xã Hiền Quan trao quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã trao 15 suất quà của tỉnh tặng hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các hộ nghèo trên địa bàn xã Hiền Quan.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực cố gắng, thi đua lao động sản xuất để từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, đóng góp vào sự phát triển KT-XH địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định với tinh thần “tương thân, tương ái”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để giúp người nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những món quà Tết là nguồn động viên, khích lệ tinh thần để các gia đình được đón mùa xuân mới ấm áp, đủ đầy hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Lương Công Hoan ở khu 17, xã Hiền Quan.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã đến thăm, chúc Tết và khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Lương Công Hoan, sinh sống tại khu 17, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao quà cho gia đình ông Lương Công Hoan.

Căn nhà “Đại đoàn kết” của gia đình ông Hoan có tổng diện tích khoảng 50m2. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng, trong đó: Quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng; Ban liên lạc họ Lương Việt Nam ủng hộ 80 triệu đồng; Ban vận động Quỹ vì người nghèo xã Hiền Quan hỗ trợ 10 triệu đồng và nguồn huy động từ doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn...

Căn nhà mới sau khi được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng sẽ giúp gia đình ông Hoan ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Đức Anh