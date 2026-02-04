Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà “Tết nhân ái 2026” tại xã Xuân Lũng

Ngày 4/2, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với xã Xuân Lũng tổ chức trao quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà “Tết nhân ái 2026” tại xã Xuân Lũng

Các đại biểu trao quà tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Lũng.

Tại chương trình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã trao 60 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng. Đây là những món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của cộng đồng doanh nhân trẻ, góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo được đón Tết cổ truyền ý nghĩa, đầy đủ, ấm áp hơn.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà “Tết nhân ái 2026” tại xã Xuân Lũng

Các đại biểu trao quà tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết cùng phát triển và xây dựng quỹ hội ngày càng lớn mạnh để có thể tham gia nhiều hơn các chương trình thiện nguyện trên địa bàn tỉnh. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng và chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội doanh nhân trẻ Trao quà tết Hoàn cảnh khó khăn Lãnh đạo Chương trình Gia đình chăm lo đời sống nhân dân An sinh xã hội Cộng đồng Tết cổ truyền
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Một thoáng làng rừng

Một thoáng làng rừng
2026-02-05 07:54:00

baophutho.vn Tôi được trải nghiệm đời sống trong sinh thái núi rừng đúng nghĩa tại bản Sưng xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ (huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình cũ) - nơi...

Linh vật chào đón năm mới Bính Ngọ

Linh vật chào đón năm mới Bính Ngọ
2026-02-05 06:45:00

baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cụm linh vật gồm 5 chú ngựa có hình dáng, màu sắc đẹp mắt, trông khỏe khoắn, dũng mãnh...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long