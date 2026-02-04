Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà “Tết nhân ái 2026” tại xã Xuân Lũng

{title}
Ngày 4/2, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với xã Xuân Lũng tổ chức trao quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Các đại biểu trao quà tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Lũng.
Tại chương trình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã trao 60 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng. Đây là những món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của cộng đồng doanh nhân trẻ, góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo được đón Tết cổ truyền ý nghĩa, đầy đủ, ấm áp hơn.
Các đại biểu trao quà tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết cùng phát triển và xây dựng quỹ hội ngày càng lớn mạnh để có thể tham gia nhiều hơn các chương trình thiện nguyện trên địa bàn tỉnh. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng và chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.
Thu Hà
