Trao 200 suất quà Tết cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

{title}
{publish}
{head}
Chiều 4/2, Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Nhóm Hải Triều Âm thiện nguyện đã tổ chức chương trình trao quà Tết cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện Trung ương; các thành viên Nhóm Hải Triều Âm thiện nguyện...
Tại chương trình, Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nhóm Hải Triều Âm thiện nguyện đã trao 200 suất quà Tết cho 200 người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang điều trị nội trú tại Bệnh viện với tổng giá trị tiền mặt 120 triệu đồng.
Món quà tuy nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần sâu sắc.
Đại diện Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Phát biểu tại buổi trao quà, đại diện Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần từ bi, nhân ái, sẻ chia của Phật giáo và các nhà hảo tâm đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Thông qua chương trình, những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho người bệnh trong quá trình điều trị; qua đó tăng cường mối quan hệ phối hợp hiệu quả giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh với các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong công tác an sinh xã hội.
Lê Minh
baophutho.vn Ông Lê Kim Thuyên, sinh năm 1938, trong một gia đình nghèo ở làng Quan Tử, xã Sơn Đông - nơi sinh ra Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn. Năm lên 8...
baophutho.vn Tôi được trải nghiệm đời sống trong sinh thái núi rừng đúng nghĩa tại bản Sưng xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ (huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình cũ) - nơi...
baophutho.vn Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại của Nhân dân tăng cao. Để phục vụ tốt nhu cầu này, các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/2, thời tiết trên cả nước có xu hướng ổn định, song các đợt không khí lạnh tăng cường trong những ngày tới sẽ khiến...
baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cụm linh vật gồm 5 chú ngựa có hình dáng, màu sắc đẹp mắt, trông khỏe khoắn, dũng mãnh...
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chuyến bay Công đoàn dự kiến đưa hơn 550 người lao động về quê đón Tết thông qua 3 chuyến bay chuyên biệt.
baophutho.vn Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 4/2, Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và...