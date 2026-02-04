Trao 200 suất quà Tết cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Chiều 4/2, Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Nhóm Hải Triều Âm thiện nguyện đã tổ chức chương trình trao quà Tết cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện Trung ương; các thành viên Nhóm Hải Triều Âm thiện nguyện...

Tại chương trình, Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nhóm Hải Triều Âm thiện nguyện đã trao 200 suất quà Tết cho 200 người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang điều trị nội trú tại Bệnh viện với tổng giá trị tiền mặt 120 triệu đồng.

Món quà tuy nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần sâu sắc.

Đại diện Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Phát biểu tại buổi trao quà, đại diện Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần từ bi, nhân ái, sẻ chia của Phật giáo và các nhà hảo tâm đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thông qua chương trình, những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn trong cộng đồng, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho người bệnh trong quá trình điều trị; qua đó tăng cường mối quan hệ phối hợp hiệu quả giữa Bệnh viện đa khoa tỉnh với các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong công tác an sinh xã hội.

Lê Minh