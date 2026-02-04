Văn hóa - Xã hội
Giao lưu văn nghệ “Đảng đã cho ta mùa Xuân”

Tối 3/2, phường Phong Châu tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ “Đảng đã cho ta mùa Xuân”, chào mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026; đồng thời hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Giao lưu văn nghệ “Đảng đã cho ta mùa Xuân”

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tham dự. Với nhiều tiết mục ca, múa đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và mùa xuân, đêm giao lưu đã mang đến những cảm xúc sâu lắng, thể hiện niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong những ngày đầu Xuân mới.

Giao lưu văn nghệ “Đảng đã cho ta mùa Xuân”

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Phong Châu tham dự, theo dõi.

Thông qua chương trình, phường Phong Châu tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026.

Giao lưu văn nghệ “Đảng đã cho ta mùa Xuân”

Các tiết mục ca, múa đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và mùa Xuân.

Chương trình giao lưu văn nghệ không chỉ là hoạt động văn hóa ý nghĩa dịp đầu Xuân mà còn góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng phường Phong Châu ngày càng phát triển.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

