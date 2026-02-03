Sắc xuân cung đình tại Hoàng thành Thăng Long dịp Tết Bính Ngọ 2026

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội sẽ trở thành không gian văn hóa đặc biệt, nơi tái hiện sinh động những nghi lễ Tết cung đình xưa hòa quyện cùng phong tục Tết dân gian truyền thống.

Nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” là hoạt động truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long vào dịp đón xuân mới.

Trên mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, văn hóa Tết Thăng Long – Hà Nội mang những sắc thái đặc biệt, là sự giao thoa hài hòa giữa văn hóa cung đình trang nghiêm và văn hóa dân gian gần gũi, đậm đà bản sắc. Nhằm phát huy những giá trị ấy, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, diễn ra từ ngày 1-2 đến ngày 25-2-2026 (tức từ 14 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ) với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là hệ thống trưng bày - triển lãm chuyên đề về Tết Nguyên đán. Không gian Tết dân gian truyền thống được tái hiện sinh động thông qua hình ảnh sinh hoạt ngày Tết của một gia đình thị dân kinh thành xưa, với đầy đủ các phong tục quen thuộc như thờ cúng gia tiên, treo tranh Tết, câu đối đỏ, gói bánh chưng, xin chữ đầu năm, mừng tuổi, chơi hoa ngày Tết... Không khí hối hả, rộn ràng của những ngày cuối năm với cảnh đi chợ Tết, làm mứt, làm giò, dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa mang đến cho du khách cảm giác thân quen, ấm áp.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày nghi lễ Tết cung đình thời Lê Trung hưng giới thiệu hệ thống nghi lễ trang trọng từng được tổ chức trong hoàng cung, phản ánh vai trò của nhà vua và triều đình trong đời sống tinh thần của quốc gia. Các nghi lễ tiêu biểu như Tiến lịch, Tiến Xuân ngưu, thướng tiêu (dựng cây nêu) và lễ Chính đán được diễn giải bằng hệ thống pano, tranh vẽ phỏng dựng, hiện vật mô phỏng và không gian tái hiện nghi thức dâng biểu chúc mừng nhà vua. Qua đó, công chúng có cơ hội hiểu sâu hơn về ý nghĩa chính trị, văn hóa và tâm linh của Tết cung đình Thăng Long xưa.

Cùng với đó là triển lãm ảnh tư liệu “Tết trong ký ức”, giới thiệu những hình ảnh giàu hoài niệm về Tết Hà Nội và miền Bắc trong những năm tháng khó khăn, gian khổ. Dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, những cái Tết ấy vẫn toát lên tinh thần lạc quan, niềm tin và ý chí bền bỉ của người Việt.

Đặc biệt, trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam – Sức sống từ truyền thống đến hiện đại” mang đến cái nhìn toàn diện về kho tàng di sản văn hóa phong phú của đất nước, từ di tích lịch sử, lễ hội, nghề thủ công đến nghệ thuật trình diễn và tri thức dân gian, qua đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở trưng bày, chuỗi hoạt động còn chú trọng tái hiện các nghi lễ Tết tiêu biểu từng diễn ra trong Hoàng thành Thăng Long. Nghi lễ “Tống cựu nghinh tân” với các hoạt động như thả cá chép tiễn ông Công ông Táo, dựng cây nêu, lễ đổi gác được phỏng dựng công phu, giúp công chúng hình dung rõ nét hơn đời sống cung đình xưa và những giá trị tinh thần gửi gắm trong mỗi nghi lễ.

Tiếp nối đó là các nghi lễ truyền thống như lễ hạ nêu vào mùng 7 tháng Giêng – dấu mốc kết thúc kỳ nghỉ Tết, và lễ khai xuân vào mùng 9 tháng Giêng với nghi thức dâng hương, tế lễ trang trọng tại sân điện Kính Thiên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và ước vọng một năm mới hanh thông, thuận lợi.

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, du khách đến Hoàng thành Thăng Long còn được thưởng thức các chương trình múa rối nước đặc sắc và tham gia chương trình “Happy Tết” – hoạt động thường niên do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức. Với chủ đề “Tết là hạnh phúc”, Happy Tết tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam thông qua các khu chợ xuân, ẩm thực ngày Tết, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian và ứng dụng công nghệ số, tạo nên điểm đến văn hóa – du lịch giàu sức hút cho người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Bên cạnh đó, không gian trang trí cảnh quan với Đường hoa Tết, các cụm check-in rực rỡ sắc xuân góp phần làm nổi bật vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm mà vẫn gần gũi của Khu di sản Hoàng thành Thăng Long trong những ngày đầu năm mới.

Chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hoàng thành Thăng Long không chỉ là dịp để công chúng thưởng thức, trải nghiệm mà còn là hành trình trở về với cội nguồn văn hóa dân tộc, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Theo hanoimoi.vn