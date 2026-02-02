Văn hóa - Xã hội
Thăm, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2/2, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Việt Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Đoàn công tác tặng quà cho thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm đang trực tiếp chăm sóc, điều trị cho 28 thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên. Hằng năm, Trung tâm còn điều dưỡng luân phiên hàng nghìn lượt người có công với cách mạng trên địa bàn.

Tại buổi trao quà, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường đã trao tặng 28 suất quà, đồng thời gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến thương, bệnh binh và tập thể cán bộ, nhân viên đang công tác tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội Trần Việt Cường tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười tại khu Hùng Thao, phường Phong Châu.

Đồng chí nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đồng chí mong muốn, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các thương binh, bệnh binh.

Thông qua chương trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn - Đáp nghĩa” đối với những người có công với cách mạng. Đồng thời là nguồn động viên, khích lệ để tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong chương trình, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười tại khu Hùng Thao, phường Phong Châu có 2 người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; thương binh Ngô Đức Long tại khu Ngọc Tháp, phường Phong Châu có tỷ lệ thương tật 81 % tại chiến trường Campuchia.

Đức Anh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Báo Phú Thọ Phú thọ đền Hùng Đất Tổ Tết nguyên đán Đền ơn đáp nghĩa Tặng quà tết Gia đình chính sách
