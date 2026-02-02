Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 xã Trạm Thản

Ngày 2/2, xã Trạm Thản tổ chức khai mạc Hội chợ Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Văn nghệ chào mừng Hội chợ Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 xã Trạm Thản lần thứ nhất là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản vật đặc trưng của địa phương.

Thông qua hội chợ, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có điều kiện giao lưu, hợp tác, trao đổi hàng hóa, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm có giá trị kinh tế; qua đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn xã.

Các loại cây cảnh, hoa, quả phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 quy tụ 19 gian hàng, trưng bày, giới thiệu các loại cây cảnh, hoa, quả, sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm OCOP và nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sản phẩm đặc trung của địa phương, sản phẩm OCOP được bày bán tại hội chợ.

Hội chợ Xuân Bính Ngọ xã Trạm Thản diễn ra từ ngày 2/2 đến hết ngày 16/2.

Thu Hà