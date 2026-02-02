Độc đáo đào thế hình lục bình

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, thị trường hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết của Nhân dân diễn ra sôi động với nhiều chủng loại phong phú như đào thế, quất cảnh, lan, dơn... được bày bán tại các chợ hoa, khu trung tâm và từ các làng nghề hoa, cây cảnh cung ứng cho khách hàng trong và ngoài địa phương.

Giữa thị trường đa dạng đó, tại xã Thọ Văn xuất hiện một hướng đi mới, tạo điểm nhấn khác biệt khi một cá nhân mạnh dạn đầu tư công sức, thời gian để tạo ra những cây đào thế hình lục bình độc đáo, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Người khởi tạo và phát triển dòng đào thế này là anh Lê Tiến Dũng, trú tại khu 5, xã Thọ Văn.

Ngay từ khi cây còn non, toàn bộ hơn 100 gốc đào đã được gò dáng là những hình lục bình. Quá trình này rất kỳ công để tạo dáng cây đẹp.

Quá trình chăm sóc loại đào này đòi hỏi sự tỉ mỉ và khoa học hơn so với các dáng đào thông thường. Chủ vườn phải thường xuyên chăm chút, uốn tỉa, theo dõi sát quá trình sinh trưởng của cây để tạo dáng. Có những cây phải mất hơn 2 năm chăm sóc mới hoàn thiện được thế dáng mong muốn.

Đến thời điểm nhất định, toàn bộ loại đào này sẽ được tuốt lá, chăm lại cành dáng và cấy rêu để tạo dáng cổ kính, lâu năm với các tay, cành đã được cắt, tỉa kỹ lưỡng và thường xuyên.

Tết năm nay, anh Dũng tung ra thị trường hơn 100 gốc đào có dáng độc bình và được khách chơi đón nhận sớm, có khách còn đặt hàng, giữ chỗ trước để gần Tết mới mang về trưng ở nhà.

Hiện, các gốc đào dáng lục bình đã được lên chậu, chờ khách đến lấy hoặc chuyển cho khách ở xa. Dáng đào lục bình mang ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc, sung túc nên được nhiều khách săn mua bằng được.

Những gốc đào được vận chuyển bằng ô tô để đảm bảo không bị gẫy, hỏng hoặc vỡ bình chậu trong quá trình di chuyển.

Tết năm nay, ngoài hơn 100 gốc đào độc đáo hình độc bình, anh Dũng còn chuẩn bị hàng ngàn gốc đào cảnh như đào rừng, đào huyền, đào bonsai cây nhỏ... để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Mô hình nhà anh đang tạo việc làm thời vụ cho từ 13-15 lao động địa phương.

Anh Dũng (bên trái ảnh) cho biết: Anh trồng đào từ năm 2015 khi đi làm thuê cho các nhà vườn quanh vùng. "Ngoài học hỏi kinh nghiệm trong quá trình làm thuê, tôi còn học thêm trên sách báo và ở các hội, nhóm chơi cây cảnh để tích lũy thông tin... ". Anh Dũng thông tin thêm về quá trình kinh doanh hoa cây cảnh trong đó có hoa đào.

Theo anh Dũng, năm 2026 này, vườn nhà anh dự thu khoảng hơn 1 tỷ đồng từ tiền bán đào tết, trong đó có loại đào độc đáo hình lục bình. Và mô hình hoa, cây cảnh của anh cũng là điển hình của thanh niên Thọ Văn trong làm kinh tế sáng tạo và hiệu quả. Dự kiến, năm 2027 anh Dũng sẽ mở rộng quy mô vườn lên 2.000 gốc đào, trong đó chủ yếu tập trung vào dòng đào thế mới, có giá trị cao như đào lục bình, đào cổ thụ

Quốc Hội