Xuân tình nguyện ở Pà Cò

Những ngày cuối năm, trong tiết trời đã vào Xuân, con đường gần 200km đến với người dân xã Pà Cò bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết bởi nhiệt huyết và tinh thần xung kích của tuổi trẻ các xã Sơn Đông, Lập Thạch, Tiên Lữ, Liên Hòa, Tam Sơn, Hải Lựu và Tam Dương. Trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa “Xuân tình nguyện”, ai cũng cảm nhận được ngọn lửa tuổi trẻ với khát vọng mang hạnh phúc, mang mùa Xuân yêu thương đến với mọi người.

Các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 Tỉnh đoàn Phú Thọ trao quà cho các em học sinh.

Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện là hoạt đông thường niên được Đoàn thanh niên các cấp triển khai vào dịp Tết đến, Xuân về với mục đích phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi; tập trung nguồn lực hỗ trợ các địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn - Hội và các tổ chức thành viên ngày càng vững mạnh. Với tinh thần đó, năm nay chương trình được Đoàn thanh niên xã Sơn Đông phối hợp với Đoàn thanh niên các xã: Lập Thạch, Tiên Lữ, Liên Hòa, Tam Sơn, Hải Lựu và Tam Dương, điểm đến là xã Pà Cò.

Các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 Tỉnh đoàn Phú Thọ trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình di chuyển khá dài, nhưng vẫn không làm tan được nhiệt huyết và tinh thần xung kích của cán bộ, ĐVTN các xã. Không để phí một chút thời gian nào, trong hai ngày 16-17/1, Đoàn đã triển khai một loạt các hoạt động có ý nghĩa: Trao tặng 333 suất quà cho học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà gồm 1 chăn ấm, 1 cặp sách chống gù, sữa tươi; 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là gần 120 triệu đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa của các chi đoàn, đoàn cơ sở, các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Chia sẻ niềm vui với chúng tôi, ông Khà A Phủ, xóm Hang Kia không giấu được niềm xúc động: “Gia đình tôi rất hạnh phúc và cảm ơn hoạt chương trình ý nghĩa của Đoàn thanh niên. Được nhận quà địp Tết đến, Xuân về là sự động viên tinh thần rất lớn để gia đình tôi có thêm điều kiện để sắm sửa Tết cho đầy đủ”. Những nụ cười ấm áp, những đôi mắt lấp lánh niềm vui, tiếng cười giòn giã của học sinh các trường học tất cả đã tạo nên một bức tranh thật đẹp trong mùa Xuân ở Pà Cò.

Đại diện các đơn vị trao quà cho học sinh.

Là người kết nối và lên chương trình, đồng chí Khổng Vương An - Bí thư Đoàn thanh niên xã Sơn Đông chia sẻ: “Chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm hơi ấm mùa đông, mang mùa xuân yêu thương đến với trẻ em và người dân vùng cao, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội.

Năm nay, có những sự thay đổi ở các địa phương, chúng tôi cũng muốn tổ chức một hoạt động có sự phối hợp của các đơn vị vừa tạo sự đoàn kết, vừa là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác đoàn nhiệm kỳ mới, giúp các đơn vị gắn kết tạo sức mạnh tổng hợp. Và thực sự qua chương trình mỗi cán bộ, ĐVTN đều cảm nhận rõ điều đó”.

Đại diện các đơn vị trao chăn ấm cho học sinh.

Không chỉ là một chương trình tình nguyện, Xuân tình nguyện tại xã Pà Cò còn là điểm kết nối, chia sẻ hoạt động của các đơn vị đoàn thanh niên trong toàn tỉnh. Đồng chí Hà Văn Kền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn thanh niên xã Pà Cò cho biết: “Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến mùa đông ấm áp và mùa xuân yêu thương cho thanh thiếu nhi và Nhân dân vùng cao, mà còn thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm xã hội, vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN các đơn vị trong công tác vì cộng đồng”.

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện” là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh niên trong giai đoạn mới, khẳng định vai trò của thanh niên là lực lượng xung kích trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thu Hà