“Chợ Tết Nhân ái” mang Tết ấm đến với người nghèo ở xã Nật Sơn

Hưởng ứng phong trào “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, ngày 4/2, tại xã Nật Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức chương trình “Chợ Tết Nhân ái - Gian hàng 0 đồng” Xuân Bính Ngọ 2026, mang đến không khí Tết ấm áp, nghĩa tình cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình được tổ chức trong không gian gần gũi, đậm sắc xuân, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tại “Chợ Tết Nhân ái”, các hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế được phát phiếu và trực tiếp lựa chọn những mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt ngày Tết như gạo, quần áo, bánh kẹo, dầu ăn, nước mắm, nhu yếu phẩm... theo nhu cầu của gia đình mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Cách làm này không chỉ bảo đảm tính hỗ trợ thiết thực mà còn thể hiện sự tôn trọng, chia sẻ và trao quyền chủ động cho người thụ hưởng.

Lãnh đạo xã Nật Sơn trao quà Tết cho các hộ dân.

Năm nay, chương trình “Chợ Tết Nhân ái” tại xã Nật Sơn đã trao tặng 500 suất quà Tết với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Nguồn lực để tổ chức chương trình được huy động từ sự chung tay, góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng.

Chợ Tết Nhân ái đã mang đến niềm vui, sự sẻ chia cho người nghèo xã Nật Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Bên cạnh các gian hàng 0 đồng, chương trình còn tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí cho người dân, góp phần mang lại diện mạo mới, niềm vui mới trước thềm năm mới.

“Chợ Tết Nhân ái” không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất đơn thuần mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia yêu thương, góp phần để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đủ đầy và trọn vẹn hơn.

Nguyễn Thúy