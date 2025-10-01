Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Chiều 1/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh và các cơ quan thành viên báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì hội nghị

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, (2025-2030) sẽ được diễn ra vào ngày 9/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ. Đại hội có chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu đẹp, văn minh, đáng sống; cùng đất nước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng”. Đại hội sẽ đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác khen thưởng trong giai đoạn 2025-2030.

Tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế và các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, Nhân dân, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đến thời điểm này, công tác xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội được Sở Nội vụ tổng hợp xây dựng hoàn thiện. Công tác tuyên truyền đã được phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ xây dựng phóng sự trình chiếu tại Đại hội, mở các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua trước và trong Đại hội; xây dựng kịch bản chương trình giao lưu trực tiếp với các điển hình tiên tiến; kịch bản tuyên dương điển hình tiên tiến; các điều kiện kỹ thuật thực hiện truyền hình trực tiếp ngày diễn ra Đại hội.

Công tác tuyên truyền trực quan đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thiết kế ma két và tổ chức các trang trí, khánh tiết, không gian trưng bày thành tựu KT-XH tỉnh; tuyên truyền trực quan, xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng chuẩn bị các điều kiện cho lễ dâng hương vào sáng ngày diễn ra sự kiện. Về công tác hậu cần, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp danh sách, triển khai mời đại biểu tham dự, xây dựng phương án đón tiếp; trực y tế, đảm bảo ANTT, ATGT....

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo báo công tác chuẩn bị Đại hội

Đại diện lãnh đạo Báo và PTTH tỉnh báo cáo công tác tuyên truyền Đại hội

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Đai hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, (2025-2030) là sự kiện quan trọng, vì thế cần chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tiết kiệm. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban tổ chức Đại hội cần chủ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo về thời gian, tính toán kịch bản thật chi tiết, rà soát thành phần đại biểu mời dự, các trường hợp giao lưu, trình bày tham luận phải thực sự tiêu biểu, đại diện cho lĩnh vực, khu vực.

Đồng chí cũng yêu cầu chú trọng tuyên truyền trực quan, đặc biệt là các khu vực trung tâm, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân hướng về Đại hội. Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông trung ương, thường trú trên địa bàn và truyền thanh cơ sở; đặc biệt phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ lựa chọn các điển hình tuyên biểu để xây dựng phóng sự phát tại Đại hội và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình tỉnh.

