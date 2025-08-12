Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Sáng 12/8, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường, Dự án CCN Yên Đồng, xã Tam Hồng và Dự án CCN Hoàng Lâu, xã Hoàng An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường.

Dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường có tổng diện tích gần 75ha, tổng vốn đầu tư hơn 518 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật của CCN Đồng Sóc đã được thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Dự án đã thu hút được 23 dự án đầu tư, trong đó có 6 doanh nghiệp FDI, 17 doanh nghiệp DDI, tỷ lệ lấp đầy đạt 92%. Tuy nhiên, hiện nay một số doanh nghiệp thuê đất trong CCN Đồng Sóc chưa được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như các doanh nghiệp đang đầu tư trong khu công nghiệp, đây là rào cản việc thu hút đầu tư. Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư dự án đề nghị UBND tỉnh triển khai xây dựng đường gom sát CCN và dọc tuyến đường QL2C nhằm bảo đảm tính kết nối giao thông; xem xét, đầu tư phát triển các dự án nhà ở công nhân, nhà ở cho các chuyên gia và các công trình dịch vụ xã hội phục vụ an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường.

Dự án CCN Yên Đồng, xã Tam Hồng do Ban Quản lý dự án xây dựng và phát triển CCN xã làm chủ đầu tư với diện tích 3,7 ha. Dự án đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng 100% diện tích và đã được đầu tư hạ tầng tương đối đầy đủ, thu hút 100 doanh nghiệp, hộ gia đình vào sản xuất, kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Tại buổi kiểm tra, đại diện chủ đầu tư dự án đề nghị UBND tỉnh sớm cho chủ trương bàn giao quản lý CCN Yên Đồng cho Trung tâm Khuyến công và Phát triển công thương, Sở Công thương quản lý; quan tâm, hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của Trạm xử lý nước thải tập trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn thăm cơ sở sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Yên Đồng, xã Tam Hồng.

Dự án CCN Hoàng Lâu, xã Hoàng An có tổng diện tích gần 50 ha, tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng do Công ty TNHH Phát triển CCN Hoàng Lâu làm chủ đầu tư. Dự án đã bồi thường, giải phóng được 38,5ha/49,3ha và đã bàn giao đất cho chủ đầu tư 34,8ha để thực hiện san lấp mặt bằng, thi công các công trình, hạng mục. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động trước tháng 2/2027 với 3 phân khu chức năng, phục vụ phát triển các dự án lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghiệp phụ trợ, cơ khí chính xác, sản xuất linh kiện, chế biến và trung tâm trưng bày sản phẩm. Đây sẽ là mô hình CCN “xanh - sạch - thông minh” với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tích hợp giải pháp công nghệ và thân thiện môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, xã Hoàng An.

Biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư Dự án CCN Hoàng Lâu, Dự án CCN Đồng Sóc và Dự án CCN Yên Đồng trong đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho các chủ đầu tư. Các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hệ thống xử lý rác thải, nước thải, hệ thống cây xan tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn giao các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các chủ đầu tư và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhất là về đất san lấp, các thủ tục hành chính.... Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trong quá trình xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đưa hoạt động đúng thời gian cam kết, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư của tỉnh.

