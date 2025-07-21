Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3

{title}
Ngày 21/7, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn xã Cự Đồng và xã Thanh Sơn. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra thực tế tại hồ Đá Mài, xã Cự Đồng
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND 2 xã Cự Đồng và Thanh Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại, địa phương đã sẵn sàng các phương án Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra tình huống với phương châm “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) và “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Trong đó, lấy công tác phòng là chính, từ ứng phó đến hành động sớm, chủ động trong công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.
Kiểm tra thực tế tại các hồ đập trên địa bàn 2 xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua thường là do hoàn lưu của các cơn bão. Vì thế các địa phương không được lơ là chủ quan, luôn cắt cử bộ phận ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật kịp thời diễn biến của cơn bão.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xã Cự Đồng, xã Thanh Sơn nói riêng và các xã khu vực miền núi nói chung, trước, trong và sau bão phải tăng cường kiểm tra, đặc biệt là ở các vị trí xung yếu, các điểm có khả năng sạt lở, các ngầm tràn, vùng trũng thấp hay bị ngập úng; kịp thời phát hiện các sự cố để có biện pháp xử lý kịp thời, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn; cắt cử người ứng trực tại các ngầm tràn, không để người dân và các phương tiện đi qua khi có mưa lũ, tuyệt đối không để thiệt hại về người.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu UBND xã Thanh Sơn phải xử lý ngay sự cố rò vai phải đập dâng Suối Cái và thấm mái đập phía hạ lưu tại hồ Suối Cái
Đồng thời, yêu cầu các địa phương phải kiện toàn ban chỉ đạo, chủ động phòng chống mưa bão trên tinh thần 4 tại chỗ; rà soát các phương tiện, thiết bị trên địa bàn để có thể trưng dụng được ngay khi thiên tai xảy ra; chuẩn bị tốt về lực lượng, đặc biệt là lực lượng của công an, quân đội, dân quân tự vệ và các lực lượng ở khu dân cư.
Trường Quân
