Sở Y tế triển khai các nội dung về công tác khám chữa bệnh

Sáng 12/9, tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai công tác khám chữa bệnh sau sáp nhập tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Hiện tại, ngành y tế Phú Thọ có 45 cơ sở y tế cấp cơ bản, 2 cơ sở y tế chuyên sâu; 494 trạm y tế xã, phường. Toàn tỉnh có 11 nghìn 278 cán bộ y tế. Phú Thọ có trên 16 nghìn giường bệnh kế hoạch. Tổng số lượt KCB 6 tháng năm 2025 là trên 2 nghìn lượt, trong đó khu vực Phú Thọ chiếm trên 50% số lượng lượt người đến KCB toàn tỉnh mới.

Các bác sỹ thực hiện phẫu thuật lấy thai nhi tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa

Để nâng cao chất lượng KCB, thời gian tới, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải thực hiện được dịch vụ kỹ thuật theo cấp chuyên môn và khuyến khích triển khai các dịch vụ kỹ thuật của hạng cao hơn. Tuân thủ phác đồ điều trị, giám sát chặt chẽ việc chỉ định thuốc, cận lâm sàng phù hợp với chẩn đoán bệnh lý. Các đơn vị hạt nhân tuyến tỉnh chủ động phối hợp với các trường Đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện tuyến Trung ương, nước ngoài để hợp tác, đào tạo, chuyên giao kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ. Thực hiện hỗ trợ toàn diện chuyên môn kỹ thuật về Hồi sức tích cực và chống độc, Nhi khoa, Ngoại khoa - chấn thương, Sản khoa... đối với các trung tâm y tế khu vực để giảm dần khoảng cách về chất lượng chuyên môn giữa các cơ sở. Nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, tiến tới liên thông kết quả giữa các cơ sở KCB để tiết kiệm thời gian, giảm phiền hà, giảm chi phí cho người dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, quản trị bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, phát triển ngành y tế Phú Thọ đảm nhiệm chức năng vùng.

Người dân làm thủ tục KCB tại Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Phú Thọ

Gia Thái