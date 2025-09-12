Sở Y tế triển khai các nội dung về công tác khám chữa bệnh

{title}
{publish}
{head}
Sáng 12/9, tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai công tác khám chữa bệnh sau sáp nhập tỉnh.
Quang cảnh hội nghị
Hiện tại, ngành y tế Phú Thọ có 45 cơ sở y tế cấp cơ bản, 2 cơ sở y tế chuyên sâu; 494 trạm y tế xã, phường. Toàn tỉnh có 11 nghìn 278 cán bộ y tế. Phú Thọ có trên 16 nghìn giường bệnh kế hoạch. Tổng số lượt KCB 6 tháng năm 2025 là trên 2 nghìn lượt, trong đó khu vực Phú Thọ chiếm trên 50% số lượng lượt người đến KCB toàn tỉnh mới.
Các bác sỹ thực hiện phẫu thuật lấy thai nhi tại Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa
Để nâng cao chất lượng KCB, thời gian tới, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải thực hiện được dịch vụ kỹ thuật theo cấp chuyên môn và khuyến khích triển khai các dịch vụ kỹ thuật của hạng cao hơn. Tuân thủ phác đồ điều trị, giám sát chặt chẽ việc chỉ định thuốc, cận lâm sàng phù hợp với chẩn đoán bệnh lý. Các đơn vị hạt nhân tuyến tỉnh chủ động phối hợp với các trường Đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện tuyến Trung ương, nước ngoài để hợp tác, đào tạo, chuyên giao kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ. Thực hiện hỗ trợ toàn diện chuyên môn kỹ thuật về Hồi sức tích cực và chống độc, Nhi khoa, Ngoại khoa - chấn thương, Sản khoa... đối với các trung tâm y tế khu vực để giảm dần khoảng cách về chất lượng chuyên môn giữa các cơ sở. Nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, tiến tới liên thông kết quả giữa các cơ sở KCB để tiết kiệm thời gian, giảm phiền hà, giảm chi phí cho người dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, quản trị bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, phát triển ngành y tế Phú Thọ đảm nhiệm chức năng vùng.
Người dân làm thủ tục KCB tại Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Phú Thọ
Gia Thái
baophutho.vn Sáng 12/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe...
baophutho.vn Sáng 12/9, UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm về công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, an toàn giao thông trên...
baophutho.vn Ngày 11/9, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến rà soát tình hình triển khai Quyết định số 768/QĐ-TTg,...
baophutho.vn Chiều 11/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương...
baophutho.vn Chiều 11/9, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị hành chính tháng...
baophutho.vn Ngày 11/9, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Phú Thọ về tình hình triển khai nhiệm...
baophutho.vn Sáng 11/9, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc vận hành mô...