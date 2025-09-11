Tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

Chiều 11/9, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị hành chính tháng 8, nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 9 tháng năm 2025; xem xét, cho ý kiến vào dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

9 tháng năm 2025, nhờ sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và doanh nghiệp, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 14,6%, dịch vụ tăng 8,3%, nông - lâm nghiệp-thủy sản tăng 3,3%. Thu ngân sách ước đạt 42 nghìn tỷ đồng, bằng 103,9% dự toán Trung ương giao, bằng 93,2% dự toán HĐND tỉnh giao. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; huy động vốn đầu tư đạt trên 300 nghìn tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,4% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà đột nát. Đặc biệt, các ngành, địa phương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, bảo đảm tiến độ công tác sắp xếp, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào 22 dự thảo báo cáo, tờ trình thuộc các ngành, lĩnh vực phụ trách, trong đó có 7 báo cáo, 7 tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết; 8 tờ trình đề nghị ban hành quyết định của UBND tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, Đảng uỷ UBND tỉnh. Phối hợp với các Tiểu Ban, các Ban Đảng và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc.

Bám sát chương trình công tác năm 2025, chương trình công tác hàng tháng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động rà soát, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, từng quý còn lại trong năm; tham mưu, đăng ký bổ sung các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025. Nhiệm vụ trước mắt là khẩn trương rà soát, hoàn thiện chuẩn bị các nội dung báo cáo Tỉnh ủy trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 9/2025. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các chương trình, chính sách còn phù hợp, hoặc tham mưu trình HĐND cho dừng việc thực hiện các chương trình, chính sách không còn phù hợp sau sáp nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó tham mưu cho tỉnh việc điều chuyển cán bộ khối Đảng, chính quyền cho phù hợp. Điều động, bố trí cán bộ hỗ trợ cho các đơn vị còn thiếu, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ. Rà soát, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp áp dụng đồng bộ trong toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các cấp, ngành làm tốt công tác chính trị tư tưởng, rà soát, sắp xếp, bố trí, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư, xử lý tài sản công và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

