Rà soát tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

Ngày 11/9, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến rà soát tình hình triển khai Quyết định số 768/QĐ-TTg, ngày 15/4/2025 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong thời gian tới. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì, kết nối với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo, 8 tháng năm 2025, hệ thống điện quốc gia ghi nhận công suất tiêu thụ kỷ lục 54.370 MW vào ngày 4/8; riêng khu vực miền Bắc đạt công suất cực đại 28.167 MW. Nhờ các giải pháp điều tiết hợp lý, nguồn điện cơ bản đáp ứng nhu cầu, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn. Tuy nhiên, thời gian tới, khả năng bảo đảm cung ứng điện phụ thuộc lớn vào tiến độ phát triển nguồn điện nền như nhiệt điện than, điện khí LNG, năng lượng tái tạo và hệ thống pin lưu trữ.

Đối với tỉnh Phú Thọ, liên quan đến triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, hiện tỉnh được phân bổ tổng công suất dự kiến 3.421,2 MW, trong đó bao gồm: Các dự án Thủy điện với tổng công suất dự kiến 578,2 MW, đặc biệt Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng với công suất 480MW, ngày 19/8/2025 đã hoàn thành đưa vào vận hành tổ máy số 1, kế hoạch quý IV/2025 hoàn thành đưa vào vận hành tổ máy số 2.

Các dự án điện rác với tổng công suất 168MW, trong đó Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản với công suất 18MW đang được thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Các dự án điện sinh khối với tổng công suất 150MW; các dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện với tổng công suất 4MW; các dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 2.221 MW; các dự án điện mặt trời tập trung với tổng công suất 300MW.

Về lưới điện, trên toàn tỉnh có 21 dự án đầu tư xây dựng các trạm biến áp 500 kV, 220 kV với tổng công suất khoảng 13.200 MVA, trong đó có 7 dự án triển khai thực hiện.

Toàn tỉnh có 16 dự án đường dây 500 kV với chiều dài 1.110,16km, trong đó có 4 dự án đang triển khai thực hiện;18 dự án đầu tư đường dây 220 kV với chiều dài 453km, trong đó có 3 dự án đang triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: nhiều dự án điện mất quá nhiều thời gian thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; thiếu đồng bộ và chống chéo giữa các quy hoạch; thiếu cơ chế điều chỉnh linh hoạt; hạ tầng lưới điện còn nhiều khó khăn; chưa bố trí quỹ đất làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu điện sẽ tăng rất lớn. Vì vậy, yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nguồn và lưới điện. Tập trung triển khai điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi. Bổ sung cơ chế mua bán điện trực tiếp, phát triển năng lượng điện tái tạo.

Phó Thủ tướng chỉ rõ: Với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, cần tập trung xử lý dứt điểm khó khăn về giải phóng mặt bằng, huy động vốn; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, cấp bách từ 3 - 6 tháng nhưng phải đảm bảo chất lượng. Các địa phương phải chủ động phối hợp với bộ, ngành và nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn; nâng cao công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án năng lượng. Các chủ đầu tư phải có cam kết tiến độ, có chế tài nghiêm khắc đủ mạnh xử lý những nhà đầu tư chậm triển khai dự án. Rà soát xử lý vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo những khó khăn, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ các dự án.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty phải đảm bảo đầy đủ vật tư, nguyên, nhiên liệu cho phát điện, phát tối đa công suất theo thiết kế; đảm bảo điện nhập khẩu; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sản xuất và truyền tải điện được giao làm chủ đầu tư...

Phó Thủ tướng khẳng định bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới.

Hồng Trung