Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Đồng Tiến

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), sáng 1/11, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Đồng Tiến, xã An Nghĩa. Cùng dự có lãnh đạo Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

Khu dân cư Đồng Tiến, xã An Nghĩa có 160 hộ với 498 nhân khẩu, trong đó dân tộc Kinh chiếm 88%, dân tộc Mường chiếm 12%. Dân cư sinh sống chủ yếu từ sản xuất nông, lâm nghiệp.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của Chi ủy Chi bộ, Ban công tác Mặt trận đã phát huy trách nhiệm, phối hợp với Ban Quản lý thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu dân cư tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển về mọi mặt.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 85 triệu đồng/người/năm, tăng 8 triệu đồng so với năm 2024; toàn khu chỉ còn 2 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,2% và 8 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5%; hơn 98% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; an ninh trật tự, trật tự ATXH được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng Nhân dân khu dân cư Đồng Tiến, xã An Nghĩa

Tặng hoa và phát biểu chúc mừng Nhân dân khu dân cư Đồng Tiến, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Thu Hằng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và Nhân dân khu dân cư Đồng Tiến đạt được trong năm 2025.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Thu Hằng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Đồng Tiến, xã An Nghĩa

Đồng chí nhấn mạnh: Công tác giảm nghèo có chuyển biến tích cực. Tinh thần cộng đồng, tương thân tương ái của bà con được thể hiện rõ nét qua việc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xóa nhà tạm và ủng hộ Nhân dân Cuba, đặc biệt là sự chung tay đóng góp xây dựng đường điện thắp sáng...

Đây là những minh chứng sống động cho hiệu quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và ý thức tự quản của người dân. Đồng chí hoan nghênh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Việc bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết kịp thời, hợp tình hợp lý các mâu thuẫn ngay tại cộng đồng chính là yếu tố nền tảng góp phần giữ vững ổn định để phát triển.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Đồng Tiến, xã An Nghĩa

Để phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân khu dân cư Đồng Tiến tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả Phong trào “Bình dân học vụ số” mà tỉnh đang phát động.

Đây là việc rất thiết thực, giúp bà con tiếp cận thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng số để phục vụ tốt hơn cho sản xuất, kinh doanh, học tập và đời sống, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, các hộ còn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mỗi gia đình, mỗi người dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”...

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà cho Nhân dân khu dân cư Đồng Tiến, xã An Nghĩa

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã An Nghĩa tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Thu Hằng và các đại biểu tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi vượt khó, hộ gia đình chính sách, người cao tuổi của Khu dân cư Đồng Tiến, xã An Nghĩa.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng 10 suất quà cho hộ nghèo, hộ có khó khăn, học sinh giỏi vượt khó, hộ gia đình chính sách, người cao tuổi của khu dân cư Đồng Tiến, xã An Nghĩa.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Thu Hằng tặng quà cho Ban quản lý mô hình “Khu dân cư số”.

Cũng nhân dịp này, Khu dân cư Đồng Tiến đã ra mắt mô hình “Khu dân cư số”; xã An Nghĩa và khu dân cư Đồng Tiến khen thưởng cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng các phong trào thi đua ở địa phương; đồng thời phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

