Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Bưng

Ngày 2/11, tại nhà văn hoá thôn Đồng Bưng, xã Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân địa phương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đồng Bưng

Tại Ngày hội, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã ôn lại truyền thống 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 * 18/11/2025); đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026; kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật tại khu dân cư.

Thôn Đồng Bưng hiện có 103 hộ, 466 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mường chiếm 85%. Những năm qua, Nhân dân trong thôn phát huy đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mở rộng dịch vụ, góp phần nâng thu nhập bình quân đạt 83 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo; 100% hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố. Công tác văn hoá - xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học - khuyến tài được thực hiện hiệu quả; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%, thôn giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hoá” 5 năm liên tiếp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Sơn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Bưng

Thực hiện chủ trương lồng ghép Ngày hội Đại đoàn kết với Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật qua loa truyền thanh, sinh hoạt chi hội, họp dân, pa-nô, áp phích và nhóm Zalo. Nội dung trọng tâm là các quy định về đất đai, trật tự xây dựng, nếp sống văn minh... Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên; việc thực hiện hương ước, quy ước đi vào nền nếp; an ninh trật tự được giữ vững, góp phần xây dựng cộng đồng kỷ cương, đoàn kết.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2026, khu dân cư phấn đấu nâng thu nhập bình quân lên 85 triệu đồng/người/năm; giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; tiếp tục xây dựng thêm 2 tuyến đường hoa, đường tự quản kiểu mẫu; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, điểm nóng trên địa bàn thôn...

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà thôn Đồng Bưng đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đồng chí đề nghị thời gian tới thôn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong bối cảnh tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh với các quan điểm sai trái.

Cùng với đó, tiếp tục huy động các nguồn lực, thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, gương mẫu; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chăm lo đời sống Nhân dân, hỗ trợ giảm nghèo bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số ở cộng đồng.

Đồng chí nhấn mạnh việc phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Sơn và lãnh đạo các sở, ngành tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Sơn, lãnh đạo các ban, sở, ngành đã tặng hoa chúc mừng, trao quà cho các hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Ban Công tác Mặt trận trao chứng nhận cho các hộ gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2025.

Tại Ngày hội, Ban công tác Mặt trận thôn Đồng Bưng phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Nguyễn Yến