Từ 13h30 ngày 2/11: Cho phép xe mô tô, các phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và người đi bộ qua cầu Sông Lô

Trưa 2/11, trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ cho biết: Căn cứ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại hội nghị nghe Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan báo cáo tình hình hư hỏng cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng chiều 30/10 và đề xuất của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ - Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 365/TTKTĐB-KHCN&MT ngày 1/11/2025 về báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá sơ bộ tình trạng cầu và kiến nghị phương án tổ chức giao thông qua cầu Sông Lô, Sở Xây dựng Phú Thọ ban hành thông báo phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Sông Lô, địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ được khánh thành, đưa vào sử dụng năm 2015

Theo đó, kể từ 13h30 ngày 2/11: Cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Sông Lô, địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Chỉ cho phép xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và người tham gia giao thông qua cầu Sông Lô. Các phương tiện giao thông khi lưu thông qua cầu Sông Lô đi với tốc độ tối đa không quá 20km/h và không được dừng, đỗ trên cầu. Thời gian phân luồng, tổ chức giao thông bắt đầu từ 13h30 ngày 2/11 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian cấm, các phương tiện khác lưu thông qua cầu di chuyển theo hướng, cụ thể như sau: Hướng thứ nhất (từ trung tâm xã Đoan Hùng đi các xã Hồng Sơn, Đông Thọ - tỉnh Tuyên Quang đi qua cầu Kim Xuyên): Đi trên QL.2 đến km99+800 QL.2, rẽ trái vào đường dẫn cầu Kim Xuyên rồi tiếp tục di chuyển qua cầu Kim Xuyên để đi theo hướng tỉnh Tuyên Quang và ngược lại. Hướng thứ hai (từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Tuyên Quang đi qua cầu An Hòa): Đi trên QL.2 đến km123+800 QL.2, rẽ vào ĐT.186 rồi tiếp tục di chuyển qua cầu An Hòa và ngược lại.

Để đảm bảo giao thông qua cầu, Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ điều chỉnh lại các biển báo phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Sông Lô theo quy định tại Thông báo số 277/TB-SXD ngày 2/11/2025 của Sở Xây dựng. Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ, đơn vị quản lý đường bộ cùng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan hướng dẫn, điều tiết, tổ chức phân luồng giao thông qua cầu Sông Lô bảo đảm an toàn giao thông.

Giao đơn vị quản lý đường bộ theo dõi chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên (24/24 giờ hằng ngày) về công trình cầu Sông Lô và kịp thời báo cáo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng để xử lý bảo đảm an toàn việc lưu thông qua cầu Sông Lô. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Công an xã Đoan Hùng quan tâm phối hợp tổ chức hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông qua cầu Sông Lô bảo đảm an toàn giao thông.

Đinh Vũ