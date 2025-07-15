Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra tại xã Khả Cửu và xã Văn Miếu

Ngày 15/7, đồng chí Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình hoạt động của chính quyền xã Khả Cửu, xã Văn Miếu sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc tại xã Khả Cửu.

Xã Khả Cửu là địa bàn xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh, được hợp nhất từ 03 xã của huyện Thanh Sơn cũ (Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu). Xã có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao (đặc biệt tại Đông Cửu là 97%). Ngay sau khi chính quyền địa phương được kiện toàn, UBND xã đã chủ động ổn định tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và cải cách hành chính. Xã Văn Miếu thuộc khu vực miền núi của tỉnh, có địa hình đa dạng với đồi núi và đồng bằng, xã được hợp nhất từ 03 xã của huyện Thanh Sơn cũ (Văn Miếu, Tân Minh,Tân Lập). Xã Văn Miếu có tổng diện tích là 89,11 km2. Xã có 31 khu dân cư, trong đó có 13 khu đặc biệt khó khăn; dân số 18.999 người; tỷ lệ dân tộc Mường chiếm 75%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc tại xã Văn Miếu.

Sau sắp xếp, sáp nhập, xã Văn Miếu đã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tổ chức các hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc với các phòng chuyên môn để kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường công tác đi kiểm tra cơ sở, nắm tình hình trên địa bàn, kịp thời giải quyết các vướng mắc của Nhân dân.

Đoàn công tác nắm bắt tình hình hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Khả Cửu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại xã Văn Miếu và xã Khả Cửu còn gặp một số khó khăn như: Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc còn thiếu, chưa đồng bộ, số lượng cán bộ, công chức còn thiếu so với khối lượng công việc sau sáp nhập; một bộ phận cán bộ chưa được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, kỹ năng điều hành trong môi trường chính quyền số...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cùng đoàn kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Văn Miếu.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND các xã báo cáo và nêu một số đề xuất, kiến nghị, đồng chí Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực, tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền xã trong đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đảm bảo phục vụ nhân dân thông suốt, không để ách tắc công việc. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã trong thời gian tiếp theo cần tập trung, ưu tiên xử lý công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát các quy định, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, sát với năng lực, sở trường chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian tới, các xã tiếp tục sắp xếp tổ chức hợp lý, phát huy tối đa năng lực các phòng ban; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, đặc biệt là chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Các xã cần chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cũng cho ý kiến cụ thể về những kiến nghị, đề xuất của xã Khả Cửu và Văn Miếu liên quan đến việc bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác; cải tạo, sửa chữa đường giao thông; chính sách đối với cán bộ công chức, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn...

Hạnh Thúy