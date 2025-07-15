Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tại xã Mường Vang

Chiều 15/7, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính tại xã Mường Vang. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Công an và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao đổi với chính quyền xã Mường Vang tại buổi làm việc.

Chính thức vận hành theo đơn vị hành chính mới, UBND xã Mường Vang đã chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, nhân sự, phương án tổ chức bộ máy để duy trì tốt hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương, giúp nhanh chóng bắt nhịp nhiệm vụ mới, tạo tiền đề quan trọng cho bộ máy vận hành ổn định, đồng bộ và hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo chính quyền xã Mường Vang chia sẻ những khó khăn và nêu các đề xuất, kiến nghị

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chính quyền xã còn gặp một số khó khăn, như cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp, các trụ sở làm việc nằm rải rác; việc thao tác, vận hành phần mềm quản lý văn bản mới còn lúng túng. Đối với lĩnh vực kinh tế, các dự án khu dân cư, nông thôn mới, hạ tầng tái định cư trên địa bàn còn vướng mắc trong khâu triển khai, thực hiện...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác nắm bắt tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Vang.

Chính quyền xã đã có tờ trình đề xuất UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp trang thiết bị, trụ sở làm việc của xã năm 2025 với tổng kinh phí dự kiến 11 tỷ đồng. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính; phân quyền giao chủ đầu tư theo tổng giá trị đầu tư công trình, dự án. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm quyết định công nhận xã đặc biệt khó khăn để đảm bảo cơ chế chính sách đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong chương trình làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và đoàn công tác đã nắm bắt thực tế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của Trạm y tế, Công an xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tìm hiểu cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ y tế tại Trạm Y tế xã Mường Vang.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở Công an xã Mường Vang.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao cố gắng của chính quyền xã trong việc khắc phục khó khăn để vận hành bộ máy cơ bản ổn định. Đồng chí đề nghị: Bên cạnh công tác ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc đảm bảo công việc thông suốt; chính quyền xã quan tâm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp không để chậm trễ. Cần khẩn trương thảo luận, hội ý xây dựng đường hướng phát triển đưa vào Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới; tập trung xây dựng quy hoạch Trung tâm hành chính xã, quy hoạch hạ tầng, kinh tế, xã hội đảm bảo chiến lược lâu dài, tạo động lực, không gian phát triển...

Bùi Minh