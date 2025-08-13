Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe báo cáo công tác triển khai đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình

Ngày 13/8, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về công tác triển khai thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư PPP.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì cuộc họp.

Dự họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình; lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Infinity Group.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức PPP được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định Số 653/QĐ-TTg, ngày 20/3/2025. Triển khai thực hiện Dự án, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) đã thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở và Tổ giúp việc Hội đồng; đồng thời giao cơ quan chuyên môn thực hiện một số nhiệm vụ chuẩn bị cho Dự án.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó bãi bỏ một số nội dung liên quan đến quy định về Hội đồng thẩm định dự án PPP, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP, hồ sơ, nội dung thẩm định báo cáo, trình tự chuẩn bị dự án PPP... gây khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thủ tục đầu tư Dự án.

Để triển khai thủ tục đầu tư Dự án đúng với quy định của Luật hiện hành, ngày 30/7/2025, UBND tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình UBND tỉnh phê duyệt; báo cáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group - nhà đầu tư dự án xây dựng. Đối với khoảng 6km dự án thuộc địa phận thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ sẽ có văn bản đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thẩm định.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Infinity Group phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức PPP là dự án quan trọng, mở ra cơ hội đối với sự phát triển của tỉnh. Từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; góp phần kết nối đường bộ cao tốc thủ đô với các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên; làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung; đáp ứng kịp thời khi có sự cố thiên tai, biến đổi khí hậu trong khu vực; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh.

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu Sở Xây dựng, chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo quy định của pháp luật. Trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì về thẩm định Dự án; giao Sở Tài chính thẩm định về vốn đáp ứng của chủ sở hữu; việc bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn và phương án tài chính tổng thể cho Dự án.

Giao chủ đầu tư Dự án trên cơ sở phân tích số liệu điều tra, xây dựng phương án BOT cho Dự án thành phần 3 là xây dựng, mở rộng quy mô cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm giao các sở, ngành liên quan rà soát, cho ý kiến về công tác phòng cháy, chữa cháy, đánh giá tác động môi trường đối với Dự án; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ, ngành trung ương và UBND thành phố Hà Nội tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để triển khai các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định pháp luật.

Lệ Oanh