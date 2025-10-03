Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khảo sát thực địa Dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên

Sáng 3/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khảo sát thực địa và nghe Sở Xây dựng báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn II. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn Phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Dự án Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn II tại xã Bình Nguyên có công suất 10.000 m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư hơn 257 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công do Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. Dự án áp dụng công nghệ sinh học tiên tiến, gồm các cụm bể chính, nhà vận hành, hồ điều hòa kết hợp hồ sự cố cùng các hạng mục phụ trợ. Dự kiến, dự án triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029. Đây sẽ là nhà máy xử lý nước thải cho khu vực phía Đông thành phố Vĩnh Yên cũ và một phần xã Bình Nguyên, đáp ứng yêu cầu cấp bách về bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện chất lượng đời sống Nhân dân.

Đơn vị tư vấn giới thiệu khái quát Dự án Xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn II.

Để triển khai dự án, tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng 9.600m2, toàn bộ là đất nông nghiệp và di chuyển một số cột điện, dây điện hạ thế nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc các đại biểu tập trung thảo luận và thống nhất phương án xây dựng Dự án Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên; hình thức tổ chức quản lý, vận hành dự án; các phương án bồi thường, hỗ trợ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khảo sát thực địa và tham quan Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Yên.

Thống nhất với phương án xây dựng Dự án Nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn II, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh đến vai trò, vị trí quan trọng của dự án đối với công tác xử lý nước thải sinh hoạt và bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống xanh. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng đánh giá lại hiệu quả Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Yên, giai đoạn I để làm tiền đề triển khai giai đoạn II; giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, thẩm định, đánh giá, bổ sung một số nội dung trong báo cáo.

Trần Tỉnh