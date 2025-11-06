Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo một số nội dung về quản lý nhà ở, quy hoạch đô thị và nông thôn

Ngày 6/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung về quản lý nhà ở, quy hoạch đô thị và nông thôn. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng đã báo cáo Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 88 nhà tập thể, nhà chung cư cũ, các công trình được xây dựng từ những năm 1970-1980, với các tiêu chuẩn cũ không đáp ứng được yêu cầu sử dụng hiện tại của người dân. Quá trình sử dụng, các chung cư, tập thể không được bảo trì, sửa chữa thường xuyên dẫn đến chất lượng ngày càng xuống cấp. Bên cạnh đó, việc người dân tự ý cơi nới, xây tường, lắp đặt thiệt bị, trồng rau trên mái... càng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, đặc biệt đối với 12 chung cư xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, đe doạ tính mạng người dân đang sinh sống.

Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn xây dựng lộ trình, xác định trách nhiệm của các đơn vị đối với các nội dung trong công tác quản lý chất lượng, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư gồm: Kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư; lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết; lập, trình phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cho từng dự án; lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; di dời, cưỡng chế di dời và bố trí chỗ ở tạm thời cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; lập, thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung; thực hiện dự án đầu tư; lập quy trình, kế hoạch bảo trì và thực hiện bảo trì công trình chung cư (đối với dự án không thuộc diện phải cải tạo, xây dựng lại).

Mục tiêu cơ bản đến năm 2027 hoàn thành việc di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và phá dỡ nhà chung cư đối với các chung cư cũ nguy hiểm cấp D. Hoàn thành công tác quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các khu vực có nhà chung cư được kiểm định, đánh giá chất lượng cấp C, cấp D. Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh không còn chung cư cũ nguy hiểm cấp D; hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng lại chung cư nguy hiểm cấp D. Các chung cư nguy hiểm cấp C được cải tạo, xây dựng lại đảm bảo chất lượng sử dụng bình thường. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện hơn 37 tỷ đồng, tổ chức thực hiện trong năm 2026.

Hội nghị cũng đã nghe, thảo luận về công tác quản lý nhà nước Khu chung cư cũ Hòa Phong, phường Việt Trì.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Việc giải quyết các chung cư cũ là vấn đề phức tạp và có tính cấp bách, cần giải quyết sớm và vào cuộc quyết liệt. Đồng chí đề nghị: Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến thảo luận đóng góp tại hội nghị, xây dựng 2 kế hoạch cải tạo, xây dựng lại riêng đối với nhóm chung cư cũ cấp bách đã có kiểm định và nhóm các chung cư còn lại. Trong đó, cần thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng, xác định rõ trách nhiệm của Ban quản trị công trình và các cơ quan liên quan trong quản lý, bảo trì, kiểm định chất lượng...

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị

Đối với khu chung cư cũ Hòa Phong trên địa bàn phường Việt Trì, đồng chí nhất trí với phương án đề xuất của Sở Xây dựng, đồng thời yêu cầu, sớm hoàn thành kế hoạch cụ thể về phương án di dời, thanh lý nhà ở thuộc tài sản công, phương án phá dỡ, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện xây dựng... để trình UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo vào cuối tháng 11.

Đối với cơ chế bồi thường nếu có, cần công khai thông tin và tổ chức đối thoại theo đúng quy định để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng chí yêu cầu UBND các địa phương liên quan, đặc biệt là phường Việt Trì chủ động phối hợp thực hiện ngay khi có kế hoạch.

Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nêu ý kiến tại hội nghị

Nghe báo cáo thẩm định đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu Công nghiệp Trung Hà, Khu công nghiệp được định hướng mở rộng từ 200ha lên 300ha, chia làm 2 phân khu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đồ án để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

