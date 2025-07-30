Phòng bệnh cho đàn vật nuôi trước diễn biến phức tạp của thời tiết

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến hết sức phức tạp, bên cạnh sự chủ quan của một bộ phận người chăn nuôi thì diễn biến phức tạp của thời tiết cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh, mạnh. Để bảo đảm an toàn cho ngành chăn nuôi, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn thì người chăn nuôi cũng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Tự chế biến thức ăn để bổ sung thêm khoáng chất là một trong những giải pháp phòng bệnh trong mùa nóng được gia đình anh Phan Kim Hùng ở xã Hùng Việt thực hiện.

Giữa những ngày nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức 34-370C, anh Hà Quyết Thắng, chủ một trang trại chăn nuôi lợn với quy mô hơn 100 nái, trên 500 con lợn thịt ở khu Đồng Cỏ, xã Thanh Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp chống nóng cho đàn lợn. Ngoài việc trồng hàng loạt cây xanh có tán rộng từ những năm trước, gia đình anh đã đầu tư hàng trăm triệu đồng mua sắm thêm hệ thống quạt điện công nghiệp, mở rộng hệ thống quạt thông gió, lắp đặt hệ thống phun sương trong các ô chuồng để làm mát cho đàn lợn. Anh Thắng chia sẻ: Từ đầu tháng 6 đến nay, thời tiết luôn thay đổi thất thường, nhiệt độ cao hơn so với trung bình chung nhiều năm trước, lại thường xuyên xảy ra mưa lớn khiến cho lợn giảm sức đề kháng, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, tả, lở mồm long móng... Để bảo vệ sức khỏe cho đàn lợn, gia đình tôi ngoài việc chủ động chống nóng, tiêm phòng vaccine thì cũng thực hiện việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi, bổ sung thêm vitamin, khoáng chất trong khẩu phần ăn hàng ngày...

Hệ thống trang trại nuôi gia công gà thịt của công ty TNHH Dũng Minh nằm tại xã Hùng Việt có quy mô trên 20 vạn con cũng đã chủ động các giải pháp nhằm chống nóng và phòng bệnh mùa nóng cho đàn gia cầm ngay từ trung tuần tháng 4. Anh Nguyễn Xuân Toản, quản lý trang trại cho biết: Gà là một trong những loại động vật chịu nhiệt kém, nếu nhiệt độ quá cao, gà rất dễ mắc bệnh và chết. Vì vậy, từ giữa tháng 4, chúng tôi đã chủ động dọn dẹp vệ sinh lại hệ thống chuồng trại, lắp đặt thêm hệ thống quạt thông gió, sửa chữa hệ thống máy phát điện đề phòng trường hợp mất điện, dự trữ vắc xin, chuẩn bị sẵn vitamin, chất điện giải và các loại khoáng chất nhằm tăng sức đề kháng cho đàn gia cầm. Ngoài việc trồng cây xanh, chúng tôi cũng mua các loại bao tải gai phủ lên mái để tưới nước, giữ nước, giảm nhiệt trong những ngày nhiệt độ lên cao.

Theo thống kê, tính đến nay, tổng đàn lợn đạt gần 1,86 triệu con; đàn gia cầm đạt gần 37 triệu con; đàn bò khoảng 266 nghìn con; đàn trâu 183,7 nghìn con. Tổng sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 470,5 nghìn tấn. Phú Thọ đang trở thành một trong những tỉnh có quy mô chăn nuôi lớn bậc nhất khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Ông Hoàng Mạnh Thông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Chi cục đã có hướng dẫn gửi các địa phương ngay từ đầu mùa nóng để tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi. Với chuồng trại, khuyến cáo người chăn nuôi đảm bảo chuồng trại thông thoáng, nâng cấp hệ thống làm mát chuồng trại. Với các chuồng đã cũ thì cần có phương án phun xoay nước trên mái chuồng, lắp hệ thống phun sương trong chuồng; kiểm tra và đảm bảo hệ thống phát điện hoạt động tốt. Thực hiện tiêu độc, khử trùng trong và ngoài chuồng trại, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm quanh khu chăn nuôi, xử lý nơi khu trú, sinh sản của muỗi, côn trùng đốt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Để tăng sức chống chịu của đàn vật nuôi với thời tiết khắc nghiệt, người chăn nuôi nên lưu ý chế độ dinh dưỡng và tiêm phòng. Theo đó, người chăn nuôi cần chủ động tiêm phòng vaccine đầy đủ cho gia súc, gia cầm theo quy định. Thời gian tiêm phòng vào sáng sớm hoặc chiều tối, không tiêm quá nhiều loại vắc xin trong cùng một lần tiêm. Bổ sung điện giải và vitamin sau khi dùng vaccine.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, có khả năng nền nhiệt độ của năm nay sẽ cao hơn trung bình chung của vài năm trở lại đây từ 0,2-10C. Vì thế, người chăn nuôi cần chủ động thực hiện những biện pháp “giải nhiệt”, tiêm phòng đầy đủ vaccine theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn để bảo đảm sức khỏe cho đàn vật nuôi, tránh những thiệt hại không đáng có do thời tiết gây ra.

Quân Lâm