Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Phong: Khơi thông dòng vốn ưu đãi

Những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã đồng hành cùng nông dân các xã trên địa bàn huyện Cao Phong (cũ) trong phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Sau sáp nhập, Phòng giao dịch NHCSXH Cao Phong phụ trách 3 xã Cao Phong, Mường Thàng và Thung Nai. Thực hiện nhiệm vụ cho vay ưu đãi các chương trình vốn đối với các đối tượng là hộ nghèo, các hộ gia đình chính sách khác, thời gian qua, Phòng giao dịch đã triển khai cho vay hiệu quả các chương trình. Hầu hết người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, có đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi thuận lợi, kịp thời đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Cao Phong thu nợ các tổ tiết kiệm và vay vốn tại điểm giao dịch Mường Thàng 2

Hộ anh Bùi Văn Tỉnh, xóm Dũng Tiến, xã Mường Thàng từ năm 2020 trở về trước là hộ nghèo của xã xóm nhiều năm liền. Trước đây, cả gia đình chỉ trông chờ vào ruộng ngô và chăn nuôi nhỏ lẻ nên cái nghèo cứ đeo bám mãi. Từ khi gia đình anh được tiếp cận với vốn chính sách đã dần ổn định cuộc sống từng bước thoát nghèo. Đến nay, gia đình anh còn dư nợ 77 triệu đồng, trong đó 20 triệu chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đầu tư xây dựng bể nước và các công trình vệ sinh nâng cao chất lượng cuộc sống và 57 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm đầu tư chăn nuôi trâu phát triển kinh tế gia đình. Đến nay gia đình anh thực hiện trả lãi đầy đủ hàng tháng và tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ.

Hay hộ chị Bùi Thị Tám, xóm Đồng Nhất vay 50 triệu đồng chương trình cận nghèo đầu tư trồng keo, hiện đồi keo phát triển tốt. Hộ anh Tỉnh và hộ chị Tám chỉ là hai trong hàng ngàn hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả trên địa bàn xã Cao Phong.

Từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH, người dân đầu tư chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình

Ngay sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phòng Giao dịch NHCSXH Cao Phong tiếp tục duy trì 10 điểm giao dịch, trong đó có 6 điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND các xã cũ, 4 điểm giao dịch đặt tại nhà văn hoá xóm và xã. Việc tổ chức lịch giao dịch được thực hiện cố định hằng tháng. Để thực hiện cho vay có hiệu quả, phòng giao dịch đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội và đoàn thể tổ chức công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Trong đó, chú trọng kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn, thường xuyên nâng cao năng lực quản lý vốn cho các tổ trưởng. Từ đó, các tổ chức hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn ở thôn, xóm, khu dân cư đã phát huy tốt vai trò uỷ thác, là cánh tay đắc lực của ngân hàng trong thực hiện công tác tuyên truyền và quản lý vốn tại cơ sở. Đặc biệt là trong khâu bình xét đối tượng vay vốn, các tổ chức hội tham gia cùng với địa phương bình xét, đảm bảo tính dân chủ, công bằng và đúng đối tượng.

Toàn huyện có 187 tổ tiết kiệm và vay vốn, với phương thức cho vay ủy thác thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội. Trong triển khai cho vay, ngân hàng không chỉ đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ của ngân hàng, quan tâm việc tuyên truyền các chính sách đến người dân, chuyển vốn đến tận tay người cần vốn, mà còn đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng vốn như thế nào để có hiệu quả. Vì vậy, trong quá trình cho vay, cán bộ ngân hàng còn phối hợp với các tổ chức hội, bám sát điều kiện địa phương và mục đích vay vốn để vừa hướng dẫn, định hướng, vừa kiểm tra quá trình sử dụng vốn.

Thông qua hoạt động giao dịch tại xã, ngân hàng vừa tổ chức giao ban với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể địa phương cùng các Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, vừa tổ chức tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, Nhân dân hiểu rõ hơn hoạt động của NHCSXH và những chính sách, chủ trương mới về tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Cao Phong thường xuyên tuyên truyền các chính sách mới về tín dụng ưu đãi của Nhà nước tới các tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn

Hiện nay, phòng NHCSXH Cao Phong thực hiện 16 chương trình tín dụng ưu đãi, tổng dư nợ trên 501 tỷ đồng với 7.174 hộ còn dư nợ. Trong đó xã Thung Nai dư nợ 117 tỷ đồng, xã Cao Phong dư nợ 173 tỷ đồng, xã Mường Thàng dư nợ 211 tỷ đồng. Trong các chương trình tín dụng, chương trình cho vay giải quyết việc làm có dư nợ cao nhất trên 162 tỷ đồng, các hộ vay vốn chủ yếu đầu tư vào chăn nuôi trâu bò, trồng keo, trồng cây ăn quả. Qua đánh giá, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Cao Phong Phí Công Thành cho biết: Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn luôn được khơi thông, chảy đều đặn về tận các thôn xóm, đến đúng từng đối tượng thụ hưởng. Dòng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì phương thức hoạt động, giữ nguyên các điểm giao dịch xã và các tổ tiết kiệm và vay vốn, không làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn của người dân.

Đinh Thắng