Phòng ngừa vi phạm về an toàn giao thông

Thời gian qua, trên địa bàn các xã thuộc khu vực Kim Bôi (cũ), tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản. Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về trật tự an toàn giao thông, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 13 nhận thấy nhiều nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm vẫn chưa được khắc phục triệt để. Từ thực tiễn đó, đơn vị đã chủ động ban hành nhiều kiến nghị phòng ngừa, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Công an xã Hợp Kim phối hợp đội CSGT tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Từ những vụ tai nạn đáng tiếc

Đầu tháng 2/2026, trên tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã Hợp Kim đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ án, anh B.V.H (sinh năm 2004) trú tại xóm Nam Thượng, xã Hợp Kim điều khiển xe mô tô lưu thông với tốc độ cao. Khi đi đến đoạn đường cong có tầm nhìn hạn chế, người này không làm chủ tốc độ, lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm với xe mô tô của anh B.Q.H (sinh năm 1999) trú tại xóm Sào Đông, xã Hợp Kim đi ngược chiều. Hậu quả làm một người tử vong, một người bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với B.V.H để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Công an xã Hợp Kim, từ 1/7/2025 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương (trong đó 2 vụ điều khiển xe mô tô không làm chủ tốc độ tự ngã), khởi tố 1vụ/1 bị can ( 2 xe mô tô va chạm)

Quá trình kiểm sát giải quyết vụ án, VKSND khu vực 13 xác định nguyên nhân trực tiếp là lỗi của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thiếu ý thức, phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Từ vụ việc trên và nhiều vụ tai nạn khác xảy ra trong thời gian gần đây, VKSND khu vực 13 đã tiến hành rà soát các vụ án, phân tích nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm. Kết quả cho thấy, phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia, không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường hoặc thiếu kỹ năng xử lý khi lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc, quanh co đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh nguyên nhân từ người tham gia giao thông, công tác kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại trong quản lý hạ tầng giao thông. Một số tuyến đường đã xuống cấp, mặt đường hẹp, thiếu hệ thống cảnh báo tại các điểm đen về tai nạn; biển báo, cọc tiêu, vạch sơn bị mờ hoặc hư hỏng chưa được sửa chữa kịp thời; việc phát quang hành lang giao thông ở một số vị trí chưa thường xuyên, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Việc quản lý phương tiện tham gia giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ của các gia đình, chủ phương tiện còn lỏng lẻo... Đây đều là những điều kiện có thể dẫn đến tai nạn nếu không được phát hiện và khắc phục kịp thời.

Kiến nghị khắc phục từ thực tiễn kiểm sát

Từ những tồn tại nêu trên, VKSND khu vực 13 đã ban hành kiến nghị gửi UBND các xã, lực lượng Công an và cơ quan quản lý giao thông trên địa bàn, đề nghị tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; lắp đặt bổ sung gương cầu lồi, biển cảnh báo, gờ giảm tốc tại các đoạn đường cong, dốc và khu vực đông dân cư; kịp thời sửa chữa hệ thống biển báo, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn. Lắp đặt hệ thống camera để ghi lại hình ảnh các phương tiện tham gia giao thông tại những địa điểm này để có biện pháp ngăn ngừa, có cơ sở xử lý khi xảy ra tai nạn, nhằm đảm bảo điều kiện an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, Viện kiểm sát kiến nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Các địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các tổ chức đoàn thể, trường học và các buổi sinh hoạt khu dân cư, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Đồng chí Vì Văn Duy, Viện trưởng VKSND khu vực 13 cho biết: Thông qua hoạt động kiểm sát và ban hành kiến nghị phòng ngừa, đơn vị không chỉ góp phần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn kịp thời chỉ ra những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước để các cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục. Đây là giải pháp quan trọng nhằm loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm ngay từ cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Thực tiễn cho thấy, mỗi kiến nghị phòng ngừa được tiếp thu và thực hiện nghiêm túc sẽ góp phần ngăn ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Với việc chủ động phát hiện vi phạm, phân tích nguyên nhân và kiến nghị giải pháp khắc phục, VKSND khu vực 13 đang phát huy hiệu quả vai trò của ngành Kiểm sát trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đinh Thắng