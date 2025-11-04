Phong trào “Dạy tốt - Học tốt” ở Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, những năm qua, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Thanh Sơn luôn đoàn kết, đổi mới phương pháp dạy và học, qua đó chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có 24 lớp với 784 học sinh. Thầy giáo Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi xác định chất lượng giáo dục đại trà là nền tảng, từ đó phát triển giáo dục mũi nhọn. Để làm được điều này, nhà trường đặc biệt chú trọng việc xây dựng đội ngũ giáo viên tâm huyết, chuyên môn vững vàng và không ngừng sáng tạo trong dạy học”.

Thực tế cho thấy, các hoạt động đổi mới tại nhà trường đã được triển khai một cách bài bản, hiệu quả. Từ việc duy trì nền nếp dạy học, tổ chức phong trào thi đua sâu rộng, đến việc khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu trong giảng dạy và học tập. Năm học 2024 - 2025, nhà trường đã triển khai thành công Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cả 5 khối lớp, cho thấy sự đổi mới không chỉ nằm ở nội dung chương trình mà còn thể hiện rõ nét trong phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên không còn đơn thuần truyền đạt kiến thức mà trở thành người tổ chức, hướng dẫn để học sinh chủ động khám phá và tiếp thu kiến thức.

Một trong những điểm nhấn trong công tác đổi mới tại trường là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 100% lớp học đã được trang bị ti vi, phủ sóng wifi toàn trường, phục vụ cho việc trình chiếu bài giảng, sử dụng sách giáo khoa điện tử và tổ chức lớp học trực tuyến khi cần thiết. Giáo viên chủ động khai thác các phần mềm hỗ trợ như PowerPoint tương tác, Quizizz, Kahoot, Wordwall... để thiết kế các tiết học sinh động, tạo hứng thú cho học sinh. Việc ứng dụng công nghệ giúp thầy và trò tương tác hiệu quả hơn, nhất là trong các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đồng thời, bảng tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục của học sinh và học bạ điện tử cũng giúp giảm tải công việc hành chính. Trong năm học 2024 - 2025, nhà trường có gần 50 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 2 học sinh đạt giải quốc gia trong các kỳ thi... Đó là những minh chứng đầy thuyết phục cho hiệu quả của quá trình đổi mới giáo dục toàn diện tại nhà trường.

Song song với nâng cao chất lượng học tập, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cũng đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và lòng yêu quê hương cho học sinh. Các hoạt động trải nghiệm thực tế như: Viếng nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc vườn cây... được tổ chức đều đặn, góp phần giúp học sinh hình thành kỹ năng hợp tác, giải quyết vấn đề và ứng xử văn minh ngay từ lứa tuổi tiểu học.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhà trường còn từng bước triển khai mô hình giáo dục STEM thông qua các dự án nhỏ như: Chế tạo mô hình tiết kiệm năng lượng, trồng rau sạch, làm thí nghiệm khoa học đơn giản... Những hoạt động này vừa tích hợp kiến thức liên môn, vừa rèn luyện tư duy logic, tinh thần sáng tạo và làm việc nhóm cho học sinh.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm và ứng dụng công nghệ thông tin. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành Giáo dục phát động, để mỗi thầy cô là tấm gương sáng, mỗi học sinh là một niềm tự hào. Với những nỗ lực không ngừng, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đang từng bước khẳng định vị thế là một đơn vị giáo dục chất lượng, giàu truyền thống thi đua, xứng đáng với niềm tin yêu của phụ huynh, chính quyền và người dân địa phương.

Hạnh Thúy